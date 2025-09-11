El documental de David Delfin, 'Bocas de arena' y la vuelta de 'Al cielo con ella': la nueva temporada de RTVE Play

¿Tienes descargada la app de RTVE Play? ¡Es el momento idóneo para que te la descargues en cualquiera de tus dispositivos! Esta nueva temporada, la plataforma gratuita de la casa, tiene preparado un sinfín de contenidos que no te puedes perder: documentales, ficción y un entretenimiento para todas las edades. ¿Lo mejor? Todo es gratis y lo puedes ver cuándo y dónde tú quieras. Toma nota de todo lo que se va a sumar a la plataforma esta nueva temporada:

Documentales de calidad: David Delfín El documental de David Delfín reúne cerca de 80 horas de material inédito procedente de archivos personales y de RTVE, además de nuevas grabaciones en museos como el del Traje y el Reina Sofía. El relato se construye a partir de testimonios de familiares, amigos y colaboradores cercanos que evocan tanto la trayectoria profesional como la faceta más íntima del diseñador. La familia Postigo y los propios parientes de Delfín ofrecen un retrato personal del artista, fallecido en 2017. 00.54 min Primeras imágenes del documental de David Delfín, muy pronto en RTVE Play Más allá de un biopic, la producción de RTVE Play muestra a Delfín como figura clave en la cultura española, vinculada a la contracultura madrileña y a múltiples disciplinas artísticas. Entre los materiales destacados se incluye su última entrevista, hasta ahora nunca difundida en audio, que aporta un testimonio único de su mirada como artista. Un asesinato con vistas En octubre de 2007, en plena burbuja inmobiliaria y con la corrupción sacudiendo la costa mediterránea, Alejandro Ponsoda, el alcalde de Polop de la Marina, fue asesinado a tiros frente a su casa, un hecho que conmocionó a la comarca. La Guardia Civil abrió varias líneas de investigación que apuntaban a conflictos vecinales, su vida privada y posibles irregularidades urbanísticas, pero ninguna logró esclarecer el crimen hasta la aparición de "el portugués", un personaje de los bajos fondos que relató una presunta reunión en la que se habría planeado el asesinato. A partir de entonces se desarrolló una larga década de investigaciones y procesos judiciales, marcados por intentos de desacreditar al testigo protegido y por un clima de sospechas, tensiones y contradicciones. El juicio celebrado en 2020 buscó desentrañar una compleja trama de intereses enfrentados, dejando tras de sí un rastro de vidas dañadas y un caso aún rodeado de incertidumbre. Una historia muy heavy Este documental recorre la trayectoria del heavy metal en España a través de sus dos grandes referentes: Obús y Barón Rojo. Tras más de 40 años de rivalidad y desencuentros, ambas formaciones afrontan una gira conjunta que podría ser la última de sus carreras, con el reto inédito de interpretar canciones de su eterno adversario. Una historia muy heavy no solo aborda la historia de estas formaciones, sino también el contexto social y político desde los años 70, mostrando cómo el heavy metal nació como un grito de libertad en los barrios obreros. Además, incorpora testimonios de otros grupos emblemáticos como Ñu, Leño, Asfalto, Mägo de Oz, Saratoga y Warcry, para responder a la gran pregunta: ¿qué queda hoy de aquel espíritu rebelde que marcó a toda una generación?