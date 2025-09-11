El documental de David Delfin, 'Bocas de arena' y la vuelta de 'Al cielo con ella': la nueva temporada de RTVE Play
- El documental sobre el diseñador de la moda aborda su vida y su carrera
Esta nueva temporada, la plataforma gratuita de la casa, tiene preparado un sinfín de contenidos que no te puedes perder: documentales, ficción y un entretenimiento para todas las edades. Toma nota de todo lo que se va a sumar a la plataforma esta nueva temporada:
Documentales de calidad:
David Delfín
El documental de David Delfín reúne cerca de 80 horas de material inédito procedente de archivos personales y de RTVE, además de nuevas grabaciones en museos como el del Traje y el Reina Sofía. El relato se construye a partir de testimonios de familiares, amigos y colaboradores cercanos que evocan tanto la trayectoria profesional como la faceta más íntima del diseñador. La familia Postigo y los propios parientes de Delfín ofrecen un retrato personal del artista, fallecido en 2017.
Más allá de un biopic, la producción de RTVE Play muestra a Delfín como figura clave en la cultura española, vinculada a la contracultura madrileña y a múltiples disciplinas artísticas. Entre los materiales destacados se incluye su última entrevista, hasta ahora nunca difundida en audio, que aporta un testimonio único de su mirada como artista.
Un asesinato con vistas
En octubre de 2007, en plena burbuja inmobiliaria y con la corrupción sacudiendo la costa mediterránea, Alejandro Ponsoda, el alcalde de Polop de la Marina, fue asesinado a tiros frente a su casa, un hecho que conmocionó a la comarca. La Guardia Civil abrió varias líneas de investigación que apuntaban a conflictos vecinales, su vida privada y posibles irregularidades urbanísticas, pero ninguna logró esclarecer el crimen hasta la aparición de "el portugués", un personaje de los bajos fondos que relató una presunta reunión en la que se habría planeado el asesinato.
A partir de entonces se desarrolló una larga década de investigaciones y procesos judiciales, marcados por intentos de desacreditar al testigo protegido y por un clima de sospechas, tensiones y contradicciones. El juicio celebrado en 2020 buscó desentrañar una compleja trama de intereses enfrentados, dejando tras de sí un rastro de vidas dañadas y un caso aún rodeado de incertidumbre.
Una historia muy heavy
Este documental recorre la trayectoria del heavy metal en España a través de sus dos grandes referentes: Obús y Barón Rojo. Tras más de 40 años de rivalidad y desencuentros, ambas formaciones afrontan una gira conjunta que podría ser la última de sus carreras, con el reto inédito de interpretar canciones de su eterno adversario.
Una historia muy heavy no solo aborda la historia de estas formaciones, sino también el contexto social y político desde los años 70, mostrando cómo el heavy metal nació como un grito de libertad en los barrios obreros. Además, incorpora testimonios de otros grupos emblemáticos como Ñu, Leño, Asfalto, Mägo de Oz, Saratoga y Warcry, para responder a la gran pregunta: ¿qué queda hoy de aquel espíritu rebelde que marcó a toda una generación?
Ficción para engancharte
Zeru Ahoak (Bocas de Cielo)
Si eres fanático o fanática del género negro, no te puedes perder Zeru Ahoak (Bocas de Cielo). La serie, dirigida por el cineasta donostiarra Koldo Almandoz, consta de 4 episodios llenos de tensión y suspense. La trama sigue a Nerea García (interpretada por Nagore Aranburu), una exinspectora de la Ertzaintza que, tras abandonar su puesto por un caso relacionado con narcotráfico, vive recluida en su hogar debido a la ansiedad y la agorafobia.
Su vida tranquila se ve alterada cuando recibe la inesperada visita de Lertxundi (interpretado por Josean Bengoetxea), su antiguo jefe, quien fue apartado de su cargo tras un suceso complicado en Ondarroa, el último caso que ambos compartieron. Lo que Nerea no sospecha es que los fantasmas del pasado y del presente le obligarán a descender a las cloacas de la ciudad, donde nada ni nadie es lo que parece. La producción se presentará en el Festival de San Sebastián. En la plataforma también podrás disfrutar de Hondar Ahoak (Bocas de Arena).
El mejor entretenimiento
Al cielo con ella
Uno de los grandes éxitos de la temporada pasada de la plataforma. Henar Álvarez se sienta en el trono de Al cielo con ella, un espacio de entrevistas gamberro, irreverente, transgresor y reivindicativo al más puro estilo de la presentadora madrileña. En su primera temporada, que también saltó los sábados a La 2 de TVE, pasaron un sinfín de rostros como Rigoberta Bandini, Dulceida, Ignatius Farray, Buenafuente, Maria León, Nagore Robles, Paco León, Carolina Yuste, Maria del Monté, Raquel Sánchez Silvia y Silvia Intxaurrondo. A continuación, te dejamos el primer programa donde Álvarez recibió a Elvira Lindo para que te pegues un buen maratón y se te haga más amena la espera de la segunda temporada.
Qué decirte que no sepas
¿Te encanta el fenómeno MasterChef? Pues tienes que ver este videopodcast de Playz presentado por Masi Rodríguez y Juanjo Bona, participantes de la décima edición celebrity del talent culinario. Cada semana, analizarán todos los episodios de MasterChef Celebrity 10 y se llevarán cada historia al terreno más personal para hacerlas suyas. Pero irán un paso más allá. También contarán lo que pasa detrás de las cámaras. Además, tendrán divertidas secciones dentro del videopodcast y recibirán a invitados de auténtico lujo. Como novedad, la audiencia jugará un papel fundamental: en una de las secciones el público podrá mandar sus preguntas a Juanjo y Masi a través de las redes sociales de MasterChef. Recuerda de no perdértelo cada martes en RTVE Play.
Literal
Emilio Doménech (Nanísimo), divulgador con una sólida comunidad en redes gracias a su labor explicativa desde Estados Unidos, presenta este programa de análisis, divulgación y conversación. Literal combina datos contrastados, referencias culturales y testimonios personales, con una duración de 45 minutos por episodio. Se adentra en los temas que marcan la vida de millones de jóvenes: el precio de la vivienda, la salud mental, el auge del individualismo, la relación entre jóvenes y política, la precariedad laboral, la polarización digital, el turismo o las tensiones geopolíticas. En RTVE Play puedes visualizar ya los cuatro primeros episodios.
Está el horno para bollos
Se trata de un espacio donde las mujeres lesbianas y bisexuales puedan sentirse representadas, escuchadas y, sobre todo, celebradas. En Está el horno para bollos, las invitadas acuden al programa para reflexionar sobre una amplia variedad de temas relevantes para la comunidad LGBTQ+, desde experiencias personales y relaciones, hasta cultura pop y denuncia social, siempre con el tono cercano y divertido que caracteriza a sus presentadoras. La primera temporada estuvo presentada por Ares Teixidó y Paula Blas y la segunda, se pusieron al mando Nerea Pérez de las Heras y Judith Tiral. Disfruta de la última temporada completamente gratis en RTVE Play para que se haga amena la espera de todo lo que se viene.
A todos estos contenidos se suma la gran apuesta de RTVE Play de este otoño, que será Open Play que contará con Ángela Fernández, copresentadora del Grand Prix junto con Ramón García y Lalachus, y la peluche y uno de los rostros más destacados de la plataforma como Inés Hernand.