Dos halcones peregrinos se ponen por primera vez ante los micrófonos de Memoria de delfín para celebrar su oficio en primera línea, el Día Internacional de la Cetrería. Un arte milenario declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2010. Lo hacen, simbólicamente, a las órdenes de Jorge Castaño, halconero del Atlético de Madrid, y de la Selección Española de Fútbol.

Con él hablamos largo y tendido de este arte ancestral de la caza con aves rapaces, una pasión que, en su caso, despertó la inolvidable serie de TVE El Hombre y la Tierra.

Tiempo también para profundizar en el documental Los sueños del aire, centrado en su trayectoria; y en su reciente reconocimiento, el galardón Félix Rodríguez de la Fuente a cetreros destacados, concedido por los Archivos Españoles de Cetrería.

Jorge Castaño

Además, visitamos un campo de vuelo para asistir al entrenamiento de un ave de cetrería en compañía de Miguel Bóveda, socio fundador del Centro de Cetrería Campeza, en Madrid.

Miguel Bóveda, con sus aves

Hasta 2010 viaja Mara Peterssen para recordar otros acontecimientos relevantes que nos dejaron aquellos meses, como el terremoto de Haití, la crisis de controladores aéreos en España, y el famoso gol de Iniesta en el Mundial de Sudáfrica.

El 4 de enero de aquel año, se inauguró en Dubái el rascacielos más alto del mundo, un edificio de 828 metros de altura y 163 pisos, el Burj Khalifa. Lo recorremos con Patricia Costa y, de guía, la española encargada de su iluminación, Beatriz Sin.

Burj Khalifa, rascacielos diseñado por el arquitecto Adrian Smith

Con los pies en la tierra y en la butaca, Pastora Vega nos invita al estreno de El discurso del rey, dirigida por Tom Hooper, sobre la historia del príncipe Alberto y su tartamudez.

En el capítulo de Historias Mínimas, David Zurdo sorprende con la pérdida y el hallazgo de un pene muy famoso, el del mismísimo Tutankamón.

Katy Perry, durante una actuación

Por último, JPelirrojo se acerca a Ping, la red social de iTunes, presentada en 2010, una época en la que sonaban y mucho, artistas como Katy Perry y Snoop Dogg con su “California Gurls”.

Todo esto y más, el lunes 10 de noviembre desde la una de la madrugada, con Arturo Martín Lafuente, aquí, en Radio Nacional de España.