Antonia Dell'Atte arremete contra sus compaÃ±eros de 'Â¿QuÃ© apostamos?': "Fue muy grave, decid la verdad" | La Revuelta

Antonia Dell’Atte es una mujer sin pelos en la lengua y con una energía desbordante e incontenible. Y, si no, que se lo pregunten a David Broncano tras su paso por La Revuelta. La modelo y presentadora italiana visitaba el programa para anunciar el estreno de DecoMasters, el nuevo talent de decoración e interiorismo de RTVE en el que 10 parejas de famosos se embarcan en un desafío insólito, y se ha convertido en un torrente de declaraciones y grandes titulares en torno a su ex pareja Alessandro Lequio, un ataque frontal a varias periodistas del corazón y un dardo hacia quienes fueron sus compañeros en el histórico programa Qué apostamos.

En DecoMasters, Antonia Dell'Atte comparte pareja con María Zurita, prima del rey Felipe VI, y compite contra Mar Flores, también ex pareja de Lequio, a quien la invitada de La Revuelta ha vuelto a tachar de "maltratador", acusando a varias periodistas del corazón de "tapar y blanquear" su figura. Además, Dell'Atte ha puesto el foco también sobre los abusos que han recibido históricamente las mujeres, considerando que "ahora, cuando tocamos a los hombres, dicen que estamos agrediendo. ¡A tomar por culo! Con todo lo que habéis hecho vosotros...".

La insólita situación vivida con Julio Iglesias La que fuera top model internacional saltó a la escena televisiva en España como copresentadora de Qué apostamos, junto a Ramón García y como sucesora de Ana Obregón, siendo ambas ex parejas de Alessandro Lequio. Y, aunque asegura que se lo pasó “bomba” en aquellos años, también ha recordado que lo fue durante poco tiempo porque vivió una situación “muy grave” durante la visita del cantante Julio Iglesias al programa. “Es algo que nunca he contado”, arrancaba ha iniciado la modelo italiana en su entrevista con David Broncano: “Me obstaculizaron en todo, llamaron a Julio Iglesias para que no se acercase a mí”, ha denunciado, mencionando directamente a Ramón García y Ana Obregón, además de al director del programa, Fraceso Boserman, y a una de sus productoras, Susana Uribarri: “¡Decid la verdad!”

Su batalla judicial contra Lequio: “Ana Rosa Quintana lo sabía” Más de 25 años ha durado el proceso judicial desde que Antonia Dell’Atte denunciara a Alessandro Lequio por malos tratos, y recientemente ha podido celebrar su despido como colaborador de un programa de televisión: “Esto es un llamamiento de justicia social, (…) los maltratadores no deberían trabajar en televisión, lo he conseguido”. La que fuera musa del diseñador Giorgio Armani ha recordado que “durante mucho tiempo han dicho que mentía, ha habido una investigación, me han cerrado todas las puertas”, acusando a periodistas y medios de comunicación: “Sabían que era un maltratador y le han reído las gracias, le han tapado y ahora tienen que caer”. En este sentido, ha señalado con nombres y apellidos a Ana Rosa Quintana, de quien ha dicho que “durante 27 años ha blanqueado” a Lequio. “Me han destrozado la vida, querían hundirme, me acusaban del delito de falsificar documentos, pero la justicia me ha dado la razón”, celebraba en La Revuelta.