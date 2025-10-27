¿Truco o trato?: Los 10 títulos que tienes disponibles gratis en RTVE Play para pasar miedo este Halloween

Sustos, brujas, calabazas, momias, zombies y los disfraces más terroríficos se preparan para salir a la calle el próximo 31 de octubre, noche de Halloween. Sin embargo, en RTVE Play también queremos que pases un poco de miedo en la semana más aterradora del año con hasta doce títulos de películas gratis que puedes encontrar en la plataforma online. Si quieres dormir menos de lo normal o pasar un buen rato con algún que otro susto, hemos escogido las mejores películas para que disfrutes de la semana más espeluznante de 2025 con una colección repleta de truco o trato. ¡Apaga las luces y prepárate para gritar!

1. Verónica (2017) Estrenada en 2017 y dirigida por Paco Plaza. Está película de terror está inspirada en un caso real, el de la joven de 18 años Estefanía Gutiérrez Lázaro, que murió en extrañas circunstancias en el verano de 1991. La investigación posterior, conocida como Expediente Vallecas, fue la primera en España que barajaba circunstancias "paranormales" en torno al caso. Para esta cinta, el director contó con cuatro jóvenes debutantes: Sandra Escacena, Bruna González, Claudia Placer e Iván Chavero, además de la conocida actriz Ana Torrent. Con siete nominaciones a los Goya y seis a los Premios Feroz, la cinta recuperó un caso de los años 90 que parecía olvidado. Somos cine Somos cine - Verónica Madrid, años 90. Tras jugar a la Ouija, una adolescente es asediada por peligrosas presencias sobrenaturales que amenazan con hacer daño a su famil... Ver película

2. Musa (2017) Dirigida por Jaume Balagueró, autor de Venus, Way Down o Historias para no dormir, la película cuenta la historia de Samuel, interpretado por Elliot Cowan, un profesor de literatura que no pisa la universidad desde la trágica e inesperada muerte de su novia. Desde entonces, vive atormentado por una pesadilla en la que cada noche ve morir asesinada a una mujer, hallada muerta en idénticas circunstancias a las de su sueño. Al investigar el crimen, Samuel conoce a Rachel, bajo la piel de Ana Ularu, una joven que asegura haber soñado con el mismo asesinato. Juntos, harán todo lo posible para descubrir la identidad de la misteriosa mujer, sumergiéndose en un oscuro mundo para intentar averiguar la verdad. Somos cine Somos cine - Musa Samuel Salomon, profesor de literatura, no pisa la universidad desde la trágica e inesperada muerte de su novia. Samuel sufre una recurrente pesadi... Ver película

3. La mina: The night watchman (2016) Después de pasar dos años en la cárcel debido a incidentes provocados por el abuso del alcohol y las drogas, Jack se convierte en un hombre libre y regresa a casa dispuesto a recuperar la confianza de su familia, especialmente la de su mujer Alma y su hijo Raymond. Su hermano mayor, Mike, le propone trabajar como vigilante nocturno en la vieja mina abandonada del pueblo. Para Jack este trabajo supone el principio de su nueva vida, y el primer paso para demostrar a su mujer que ha cambiado. Kimberley Tell, Denis Rafter, Eneko Sagardoy y el recientemente fallecido Jimmy Shaw, protagonizan este melodrama familiar con tintes terroríficos. Cine internacional Somos Cine - La mina: The night watchman Ver ahora

4. Sweet home (2015) Ingrid García-Johnson nos presenta esta película en la que una pareja decide pasar una noche romántica en un piso de un edificio semiabandonado al que se cuelan. Durante la velada, descubren que unos encapuchados han asesinado al único inquilino que quedaba en el edificio y ellos se convierten en su nuevo objetivo. El estreno cinematográfico de Rafa Martínez nos mantiene en vilo con una cinta que recuerda a la icónica REC con esta historia de terror urbano que no te puedes perder este Halloween. Somos cine Somos Cine - Sweet Home Alicia y Simón vivirán una noche muy diferente a la cita romántica que habían preparado. Préparate para Halloween con las películas de terror de 'S... Ver película

5. Mi otro yo (2013) Fay, una adolescente cuya perfecta vida ha dado un repentino vuelco, empieza a tener la sensación de que una chica de rasgos físicos idénticos a los suyos la está siguiendo. Y no solo eso: cada vez está más convencida de que no se conforma con tener su mismo aspecto, sino que quiere adueñarse de su vida entera. Isabel Coixet, directora de exitosas cintas como La librería o La vida secreta de las palabras, cuenta está aterradora historia con la actriz internacional y protagonista de Juego de Tronos, Sophie Turner como protagonista. Brillante, obsesiva y delirante. Somos cine Somos cine - Mi otro yo Fay se extraña mucho cuando la gente empieza a mencionar conversaciones que sabe que no ha mantenido. ¿Se lo está imaginando todo?... Ver película

6. La piel fría (2017) Ray Stevenson, David Oakes, Aura Garrido, Winslow M. Iwaki y John Benfield protagonizan este inquietante largometraje situado en una isla perdida en medio del océano donde dos hombres se defienden, noche tras noche y resguardados en un faro, del asedio de unas extrañas criaturas marinas. Sometidos a la extrema tensión, sin entender las razones del ataque, tendrán que replantearse cómo enfrentarse a lo desconocido. Adaptación de la exitosa obra de Albert Sánchez Piñol, el director francés Xavier Gens, creador de Hitman, logra una fotografía y ambientación que te dejarán la sangre helada. Somos cine Somos cine - La piel fría En una isla perdida en medio del océano, dos hombres se defienden noche tras noche, en un faro, del asedio de unas extrañas criaturas marinas.... Ver película

7. Caníbal (2017) Antonio de la Torre siempre es una apuesta segura. Carlos es el sastre más prestigioso de Granada, pero también un asesino en la sombra. No tiene remordimiento, ni culpa; hasta que Nina aparece en su vida. Por ella, conoce la verdadera naturaleza de sus actos y surge, por primera vez, el amor. Ocho nominaciones a los Goya bajo la dirección de Manuel Martín Cuenca (El autor), la película nos muestra la cruda e inquietante historia amorosa de un psicópata que no te dejará indiferente. Somos cine Somos cine - Caníbal Un thriller de Manuel Martín Cuenca. Carlos (Antonio de la Torre) es un prestigioso sastre de Granada que se alimenta de mujeres desconocidas.... Ver película

8. Si fueras tú (2017) Con un reparto de lujo (María Pedraza, Adrià Collado, Oscar Casas y Nerea Elizalde), la serie narra la vida de Alba, una joven de 17 años que se muda con su tío Miguel a una urbanización en busca de una nueva vida. Los padres de Alba se han trasladado a Nueva Zelanda por trabajo, pero ella tiene que terminar el curso en España. Sin embargo, nada más llegar al instituto, se da cuenta de que no va a ser tan fácil adaptarse. ¿La causa? Su parecido con Cris, una muchacha desaparecida hace justo medio año. ¿A qué esperas para hacer maratón y pasar miedo a raudales? Si fueras tú Si fueras tú - Capítulo 1 Si fueras tú - Capítulo 1... Ver ahora

9. Extinction (2015) Nueve años después de que una infección convirtiese a gran parte de la humanidad en criaturas salvajes y sin intelecto, Patrick, Jack y Lu, una niña de nueve años, sobreviven tranquilamente en Harmony, un lugar cubierto por la nieve. Sin embargo, algo terrible ocurrió entre Patrick y Jack, y un odio profundo pervive entre ellos. Cuando las criaturas vuelven a aparecer, ambos deberán dejar atrás el rencor para intentar proteger lo que más quieren. Matthew Fox, Clara Lago y Quinn Mccolgan logran crear una atmósfera repleta de tensión que te mantendrá pegado a la butaca hasta el último instante. Somos cine Somos cine - Extinction Ver película

10. Hotel Transylvania (2012) Monstruosamente divertida. Santiago Segura, Clara Lago y Dani Martínez dan vida y voz a Mavis, Drácula y Jonathan. La película cuenta la historia del rey de los vampiros y su hotel, que fue construido por su padre para proteger a los monstruos de la amenaza de los seres humanos. Cuando Mavis está a punto de cumplir la mayoría de edad (118 años), su padre, el conde Drácula, le prepara una fiesta a la que acuden los mejores amigos de la familia: desde Frankenstein al Hombre Invisible o la Momia. De pronto un joven humano, perdido en el bosque, llega hasta el hotel. Para proteger a los monstruos y que no cunda el pánico, cuando el conde Drácula descubre que Jonathan es un impostor, lo disfraza para hacerlo pasar por monstruo. Pero cuando Jonathan se da cuenta de no está en una fiesta de disfraces y además, se ha enamorado a primera vista de Mavis, es cuando empiezan los verdaderos problemas para el conde Drácula. Cine Clan Hotel Transilvania Hotel Transilvania... Ver película