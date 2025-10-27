Hora y dónde ver gratis en TV el Suecia - España, la vuelta de semifinales de la Nations League femenina

La selección española femenina de fútbol se juega este martes ante Suecia el pase a la final de la UEFA Women's Nations League. El conjunto de Sonia Bermúdez tiene que hacer valer la goleada que infligieron en casa por 4-0 al cuadro escandinavo.

Un doblete de Claudia Pina y otro de Alexia Putellas dieron una plácida victoria de España, que solo tiene que cumplir el trámite de la vuelta y no dar pie a una remontada que sería histórica. El golazo de falta de la jugadora del Barça es, sin duda, el momento más recordado del partido de ida y se viralizó en redes sociales. Así abrió el marcador la primera jugadora en ganar el Balón de Oro para España.

Desgraciadamente, otro clip que alcanzó el millón de visualizaciones fue la lesión de Salma Paralluelo, que hizo temer lo peor. Al final, la jugadora del FC Barcelona estará entre ocho y diez semanas de baja, porque tiene dañado el ligamento medial de la rodilla izquierda.

La Suecia tiene grandísimas jugadoras: Stina Blackstenius, Filippa Angeldal, Fridolina Rolfo y Kosovare Asllani, entre otras. El combinado entrenado por Peter Gerhardsson cayó duramente en La Rosaleda, ante más de 20.000 espectadores. Pero ahora buscará un gol tempranero, que haga soñar a su equipo y dudar al cuadro español. El estadio que albergará el partido será el Gamla Ullevi, en la segunda ciudad más poblada del país, en Gotemburgo.

La ida le sirvió a España para terminar de cerrar heridas con la vuelta a la selección de Mapi León y Jenni Hermoso, el día que debutó Sonia Bermúdez como seleccionadora. La central del Barça fue titular y la delantera de Pachuca entró en los minutos finales.

Ona Batlle y Fridolina Rolfo, en el partido de ida de semifinales de la Nations League EFE/Daniel Pérez