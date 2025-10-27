En vísperas del primer aniversario de la dana del 29 de octubre de 2024 regresamos a las comarcas más golpeadas en aquella devastadora jornada de riadas e inundaciones, una de las peores catástrofes hidrológicas de la historia de España. En compañía del historiador y periodista Francesc Martínez Sanchis recorremos la zona cero de esta gota fría que segó 229 vidas, según las últimas investigaciones de un proceso judicial todavía en curso.

El documental "Valencia y la sombra del agua", con guion de Álvaro Soto y diseño sonoro de Mayca Aguilera, propone un doble viaje por este territorio para contemplar las huellas de la última riada y rememorar otras anteriores. Mención especial merecen las que provocó el hundimiento de la presa de Tous en 1982 y el desbordamiento del Turia en 1957. Este último suceso, catastrófico para la ciudad de Valencia, motivó la realización del ambicioso Plan Sur, que desvió el río para evitar futuros males. El arquitecto Julio Gómez-Perretta, hijo del ingeniero que ideó el proyecto (Claudio Gómez-Perretta), recuerda aquellas faraónicas obras que, además, sirvieron para modernizar por completo la capital.

Mientras conducimos entre municipios ribereños de la tristemente famosa rambla del Poyo, analizamos factores orográficos, climáticos y humanos que hacen de la provincia de Valencia escenario habitual de fenómenos de esta naturaleza. Contamos con las miradas expertas del catedrático de ingeniería hidráulica Félix Francés y del profesor e investigador especializado en inundaciones Miguel Ángel Eguíbar; desde la Universitat Politècnica de València, nos ayudan a entender la mecánica de este sistema de barrancos, que cuenta con importantes ramificaciones como la Horteta, el Gallego, el Pozalet y la Saleta.

“La temperatura del Mediterráneo ha aumentado 1,5 grados en los últimos 40 años.“

Para comprender el funcionamiento y especial virulencia del episodio atmosférico que nos ocupa, escuchamos a la catedrática de geografía física de la Universitat de València María José López, referencia en el análisis de la temperatura del mar. Los registros de las últimas cuatro décadas indican un aumento de 1,5 grados en el Mediterráneo, efecto de un cambio climático que incrementa el riesgo de fenómenos extremos como esta depresión aislada en niveles altos.

Obras de reconstrucción de puentes en el lecho del barranco del Poyo en Paiporta. Álvaro Soto

Analizamos los primeros compases de la tragedia de 2024 en torno al río Magro con las voces de la profesora de arquitectura Yolanda Hernández, natural de Utiel, y el catedrático de ingeniería hidráulica Ignacio Escuder, expresidente del Comité Español de Grandes Presas y buen conocedor del embalse de Forata, que amortiguó parciamente esta avenida en su destructivo descenso hacia Algemesí.

Revivimos las horas más difíciles con testimonios de la psicóloga Cristina Corachán, vecina de Chiva; Salvador Collado, trabajador del ayuntamiento de Aldaia; José Antonio Pérez, ingeniero municipal de Torrent; Alfred Ramos, presidente del Centre d'Estudis Locals de Picanya; y Mariló Gradolí, presidenta de la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre y residente en Catarroja. Nos acompaña también el catedrático de la Politécnica Nacho Payá-Zaforteza, ingeniero de caminos especializado en estructuras que evaluó los importantes daños sufridos por los puentes de Paiporta y otros municipios. Seguimos el rastro del barro por Benetússer, Alfafar, Sedaví, Llocnou de la Corona, el barrio de la Torre, Massanassa, Albal...

“Casi 60.000 hectáreas resultaron afectadas por la inundación del 29 de octubre.“

Casi sesenta mil hectáreas resultaron anegadas aquel día, como reflejó la profesora de geografía de la Universitat de València Carmen Zornoza en la primera cartografía global del desastre, que resultó clave para la atención a las personas afectadas. Aunque los daños más graves se concentraron en las densas zonas industriales y residenciales de la Plana de Utiel-Requena, la Hoya de Buñol-Chiva y l’Horta Sud, el grueso de la superficie sumergida fue de uso agrícola. De sus efectos y consecuencias un año después habla Mari Carmen Casany, tercera generación de arroceros en el parque natural de la Albufera, desagüe del barranco del Poyo.

