Corrector de textos: una figura milenaria invisibilizada

Mejorar el texto de un autor, y asesorar sobre el uso de un idioma, es una profesión milenaria que se remonta a la Antigua Grecia. Pero, pese a estar detrás de buena parte de las palabras que leemos en nuestro día a día, la figura del corrector es hoy todavía una gran desconocida.

Según la última Radiografía realizada por la Unión de Correctores (UniCo), se trata de un trabajo ejercido mayoritariamente por mujeres (83,50%), la mayoría en régimen autónomo (80,70 %), y no en las mejores condiciones.

Para esta asociación, “un buen corrector debe intervenir lo mínimo posible en el texto original, pero, a la vez, tiene que cumplir con las máximas de la eficacia comunicativa: respetar y aplicar la norma, adaptándola en caso necesario; manejar hábilmente las variedades de uso; tener en mente las preferencias del cliente y, por supuesto, saber quién es el receptor de ese mensaje”.

En el marco del Día Internacional del Corrector de Texto, que se celebra cada 27 de octubre desde 2005, hablamos esta semana con Fernando Valdés, presidente de UniCo, filólogo hispánico por la Universidad Autónoma de Madrid, con máster en edición por la Oxford Brookes University (Publish-EdiTrain).

A su lado, Clara C. Scribá, también filóloga hispánica, escritora, traductora, cofundadora de la empresa de servicios editoriales Letropía (2015), y autora de El libro que llevas dentro, un método de escritura de diez semanas para profesionales que quieran escribir y publicar un libro de no ficción.

Fernando Valdés, Arturo Martín y Clara Scribà, en los estudios de Rne ™

Con buena letra llega Mara Peterssen para repasar los acontecimientos más relevantes de 2005, desde el atentado de Al Qaeda en Londres, al séptimo tour consecutivo de Lance Armstrong.

Lance Armstrong, en una de sus carreras Peter Engelsted Jonasen

Patricia Costa recuerda las consecuencias del huracán Katrina en EEUU, gracias a los testimonios de los españoles evacuados en medio de aquel desastre natural, que mató a 1.300 personas.

Imagen de desolación tras el huracán 'Katrina'

Pastora Vega nos lleva al estreno de Amar en tiempos revueltos, una de las series más longevas de nuestra televisión.

La Historia Mínima de David Zurdo se detiene en la afroamericana Rosa Parks, fallecida en 2005, después de una vida de lucha por los derechos civiles.

Rosa Louise McCauley Parks (Tuskegee, Alabama, 1913-Detroit, Míchigan, 2005) t

Y otra mujer, Lara Raj, protagoniza la selección musical de JPelirrojo. Nacida en aquel año y miembro del grupo Kartseye, es una de las propuestas más rompedoras del hyperpop.

