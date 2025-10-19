Estos son los estrenos de cine de la semana del 20 de octubre que puedes ver gratis en RTVE Play

RTVE Play te trae las mejores películas al mejor precio: gratis. Esta semana se unen numerosos títulos para todos los gustos a su catálogo de cine, el cual puedes disfrutar cuándo y dónde quieras con solo una condición: registrarte para no perderte ninguna novedad. Aquí te contamos todo sobre la agenda de estrenos de cine semanal en RTVE Play para que descubras nuevas historias y cintas que estarán disponibles de manera gratuita en la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda. ¡Toma nota!

Canadian Pacific Tras encontrar un paso estratégico a través de las Rocosas canadienses para la construcción del ferrocarril Canadian Pacific, Tom Andrews le comunica a su jefe su intención de dimitir para casarse con Cecille Gautier. A través de su novia, Tom averigua que un comerciante, que se siente amenazado por la llegada del ferrocarril, ha puesto en pie de guerra a los indios por cuyas tierras pasará el tren. Cine de siempre El western de La 2 - Canadian Pacific El explorador Tom Andrews tiene que luchar contra los que impiden la construcción del ferrocarril Canadian Pacific.... Ver película

Yo soy vuestro verdugo Sartana es falsamente acusado de robar un banco; ahora debe encontrar a los ladrones reales y limpiar su nombre. Cine de siempre El Western de la 2 - Yo soy vuestro verdugo Sartana es acusado de haber robado el banco más seguro del oeste. En realidad no fue obra suya, sino de un desconocido que le suplantó.... Ver película

Uno después de otro Un pueblo mexicano es sojuzgado y expoliado por un cruel tirano rodeado de un grupo de asesinos. Cine de siempre Mañanas de cine - Uno después de otro Stan es un pistolero dispuesto a llenar uno a uno los nueve ataúdes que ha comprado al sepulturero con aquellos que asesinaron a Bill Ross.... Ver película

Gentleman JO En un pueblo fronterizo, Daglas, que está a la espera de saber si sigue como parte de los EEUU o pasa a control de México, el pelotón que mantiene el orden en el lugar debe partir, aunque aún el relevo de soldados norteamericanos no han llegado todavía, quedándose solo el Capitán Clay Reese como representante de la ley. Pero por Daglas pululan los hombres del Coronel Ferreras, un oficial mexicano sin escrúpulos, que solo espera la orden de que el pueblo se convierta en territorio mexicano para tomar el control del mismo. Como vemos en la primera escena que abre la película, el pelotón que debía dar el relevo nunca llegará, ya que Ferraras y sus hombres los aniquila a todos. Y es que pronto el impaciente Coronel codiciará quedarse con el pueblo, y sobre todo con el dinero que guarda el banco. Cine de siempre Cine - Gentleman Jo Joe no llega en el mejor momento a la ciudad de Daglas, fronteriza entre Estados Unidos y México, para hacerse perdonar muchas cosas.... Ver película

Las dos caras de la justicia Desde 2014, en Francia, la justicia restauradora ofrece a las víctimas y perpetradores de delitos la oportunidad de diálogo a través de sistemas seguros, supervisados por profesionales y voluntarios como Judith, Fanny o Michel. Nassim, Issa y Thomas, sentenciados por robo con violencia, Gregoire, Nawelle y Sabine, víctimas de robo y bolso. También Chloe, víctima de una violación incestuosa, se involucra en medidas de justicia restauradora. En su viaje, hay ira y esperanza, silencio y palabras, alianzas y desamor, conciencia y confianza recuperada. Y al final del camino, a veces, reparación. Cine internacional Cine - Las dos caras de la justicia Víctimas y perpetradores de delitos dialogan cara a cara en este drama de Jeanne Herry. Protagonizado por Adèle Exarchopoulos o Gilles Lellouche, e... Ver película

Una pistola en manos del diablo Spaghetti Western dirigido por Gianfranco Baldanello, bajo el seudónimo de Frank G. Carrol. Como un favor para el difunto Jeremy Scott, quien le había salvado la vida en la cárcel, Roy Koster llega a Silvertown, para limpiar el honor del hombre acusado injustamente. Cine de siempre Mañanas de cine - Una pistola en manos del diablo Al salir de la cárcel, Roy Koster cumple la promesa de ir a Silvertown a limpiar el honor del hombre que salvó su vida en prisión.... Ver película

Marte En el transcurso de una misión tripulada a Marte, el astronauta Mark Watney (Matt Damon) es dado por muerto y abandonado por sus compañeros de tripulación tras una violenta tormenta. Sin embargo, Watney sobrevive y se encuentra solo y abandonado en ese planeta hostil. Con escasos suministros, Watney deberá recurrir a su ingenio, humor y espíritu de supervivencia para subsistir y encontrar una forma de comunicar a la Tierra que sigue vivo. A millones de kilómetros, la NASA y un equipo internacional de científicos trabajan sin descanso para traer al “marciano” de vuelta, al mismo tiempo que sus compañeros de tripulación planean una temeraria, si no imposible, misión de rescate. Mientras todos estos acontecimientos se desarrollan, el mundo entero se une para pedir que Watney regrese sano y salvo. Cine internacional Cine - Marte Matt Damon interpreta a un astronauta dado por muerto en Marte en este filme de Ridley Scott. Nominado a siete premios Óscar y ganador de dos Globo... Ver película

Aupa Etxebeste Los Etxebeste se quedan sin dinero el mismo día que se van de vacaciones. Para mantener las apariencias, se esconden en su propia casa, una estancia que aprovecharán para echarse en cara mentiras y miserias. Somos cine Somos cine - Aupa Etxebeste Premio de la Juventud en San Sebastián y nominada al Goya a mejor dirección novel. Los Etxebeste fingen estar de vacaciones, pero en realidad se es... Ver película

Ad Astra El astronauta Roy McBride (Brad Pitt) viaja a los límites exteriores del sistema solar para encontrar a su padre perdido y desentrañar un misterio que amenaza la supervivencia de nuestro planeta. Su viaje desvelará secretos que desafían la naturaleza de la existencia humana y nuestro lugar en el cosmos. Cine internacional Cine - Ad Astra El astronauta Roy McBride (Brad Pitt) viaja a los confines del sistema solar para encontrar a su padre y desentrañar un misterio que amenaza al pla... Ver película

Ejecutiva en apuros Lucy Hill es una ejecutiva ambiciosa con mucho futuro que vive en Miami, encantada además con su estilo de vida en la bulliciosa ciudad. Adora sus zapatos, adora sus coches y adora subir puestos en el escalafón corporativo. Cuando de un día para otro le ofrecen un puesto temporal lejos de su ciudad, en una pequeña población rural de Minnesota, para reestructurar una fábrica, Lucy acepta inmediatamente, sabiendo que un gran ascenso no anda muy lejos. Pero lo que empieza siendo un trabajo sencillo acaba siendo una experiencia que le cambiará la vida, ya que Lucy va a encontrarle un mayor sentido a su vida y también, de forma imprevista, al hombre de sus sueños. Cine internacional Cine - Ejecutiva en apuros Renée Zellweger es una ambiciosa ejecutiva que se muda por trabajo a una población rural, una experiencia con la que conocerá al hombre de sus sueñ... Ver película

Hasta que la ley nos separe Los abogados Daniel Rafferty (Pierce Brosnan) y Audrey Woods (Julianne Moore) son viejos conocidos: ambos están especializados en casos de divorcios y coinciden en los tribunales, donde se enfrentan con métodos completamente distintos. Cine internacional Cine - Hasta que la ley nos separe En esta comedia romántica Pierce Brosnan y Julianne Moore son dos abogados especializados en divorcios que llevan tiempo enfrentándose en los tribu... Ver película

Don erre que erre Don Rodrigo Quesada acude al banco para cobrar una pequeña cantidad de dinero cuando se produce un atraco. En la refriega, Rodrigo pierde su dinero y pide al banco que se lo devuelva. Pero el banco argumenta que no puede devolvérselo porque ha sido a él a quien se lo han quitado. Lo que no saben los banqueros es que Rodrigo no transige y no teme enfrentarse con quien sea cuando cree que tiene razón. Es una persona de ideas fijas que no para hasta conseguir todo lo que se propone, como conseguir que su mujer Doña Luisa quede de nuevo embarazada, a pesar de la edad de ambos, o que su única hija abandone la idea de hacerse monja. Cine de siempre Cine de barrio - Don erre que erre Don Rodrigo Quesada, industrial vidriero, tiene el afán de imponer la legalidad y lo correcto por encima de todo.... Ver película

Que nadie duerma Lucía pierde su empleo como programadora informática y decide dar un giro definitivo en su vida comenzando a trabajar como taxista. Mientras recorre las calles de Madrid, en búsqueda del amor y nuevas aventuras, Lucía acaba embarcándose en una venganza en contra de aquellos que le han robado su propia historia y de los que nunca debió fiarse. Somos cine Somos cine - Que nadie duerma Malena Alterio ganó el Goya y el Feroz a mejor actriz por su papel protagonista en esta comedia dramática en la que pasa de ser programadora a taxi... Ver película

Autómata La Tierra. Un futuro próximo. Jacq Vaucan, agente de seguros de la corporación cibernética ROC, está a punto de ser padre. Ante el incierto futuro al que se enfrenta la Humanidad, la responsabilidad de traer una nueva vida al mundo le ahoga. En medio de este conflicto existencial, Vaucan investiga una serie de extraños casos que involucran a Autómatas que han trasgredido sus protocolos de seguridad. Lo que en principio parece un expediente rutinario, arrastrará a Vaucan a ser testigo de acontecimientos determinantes para el futuro de la Humanidad. Somos cine Somos Cine - Autómata Antonio Banderas es un agente de seguros en una compañía de robótica en el año 2044, cuando las tormentas solares han reducido la población humana ... Ver película

Mejor... imposible Melvin Udall es un desagradable e incisivo escritor de novelas románticas que sufre un desorden obsesivo que le hace intratable ante el resto de la humanidad. Su habilidad para ofender y herir a la gente, no sólo le enorgullece, sino que le ayuda a vivir aislado. Sin embargo, hay dos personas con las que se relaciona de forma más o menos habitual: el artista Simon, que es su vecino de enfrente y principal víctima, y Carol, la única camarera que es capaz de soportar su sarcasmo. Cine internacional Cine - Mejor... imposible Melvin Udall (Jack Nicholson) es un maniático, desagradable y desagradecido escritor con trastorno obsesivo-compulsivo, pero está a punto de cambia... Ver película

Aguas oscuras Un tenaz abogado descubre el oscuro secreto que conecta un número creciente de muertes y enfermedades con una de las corporaciones más grandes del mundo. En el proceso arriesga su futuro, su trabajo y hasta su propia familia para sacar a la luz la verdad. Cine internacional Cine - Aguas oscuras Un abogado descubre el oscuro secreto de una de las corporaciones más grandes del mundo. Con Mark Ruffalo, Anne Hathaway y Tim Robbins.... Ver película