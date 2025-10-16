Descubre los mejores momentos del segundo capítulo de 'Sin Gluten'

Después del gran estreno de su primer capítulo, Sin Gluten vuelve a sorprendernos con los personajes más variopintos. Ricardo se despidió en el primer capítulo causando más problemas que soluciones, algo cada vez más típico en el chef, y eso le ha podido costar el puesto. ¿Quiere saber qué ha pasado? ¡Sigue leyendo!

Jaime debe despedir a Ricardo Los profesores, con Fred a la cabeza, quieren que Ricardo sea despedido. Creen que después del bochorno que vivieron en el último 'Súper Jueves', ha llegado el momento de dejar a Ricardo fuera de la escuela. El chef se emborrachó, se escondió en la cámara frigorífica, y después se peleó con Fred. Con ese historial, pocos quieren perdonar la conducta de Ricardo y deciden que Jaime tiene que despedirle. Sin embargo, cuando Jaime se reúne con Ricardo para darle la noticia, se deja llevar por la historia de Ricardo, que confiesa que está intentando salir del oscuro pozo del alcoholismo, pero que tiene una debilidad: Martina. 02.17 min Jaime intenta despedir a Ricardo Por si fuera poco, después de salvarse el pellejo, Fred descubre un último secreto de Ricardo: fue él quien vandalizó su coche. El chef estrella ha descubierto que puede ver las grabaciones de su coche desde la nube, y no ha perdido el tiempo, en cuanto ha dejado las clases, ha visualizado las grabaciones de los días de las pintadas, y para su sorpresa, el grafitero no era ninguno de los alumnos. Fred ha enloquecido cuando ha visto a Ricardo con el spray de pintura dibujándole un pene rosa en la puerta del conductor de su coche morado. Jaime ha tenido que intervenir y mediar entre ambos, pero Ricardo ha salido airoso una vez más achacándolo todo a una pérdida de consciencia y memoria absoluta por el alcohol, lo que él ha definido como un "black out". ¿Se quedará Fred conforme con el castigo que le ha impuesto Jaime? 02.42 min Sin Gluten: Fred descubre quién vandalizó su coche

Jacinto se mete en líos Jacinto ha descubierto que nunca tendría que haber empezado a vender hierbas aromáticas haciendo creer a los alumnos que eran sustancias ilegales, sobre todo porque ha topado con Yoel y con su abuela, Olga. Ella supo reconocer enseguida que lo que Jacinto vendía no eran drogas y ahora busca recuperar su dinero, pero no solo eso. Viendo la buena disposición de Jacinto, que cree que Olga es la jefa de una banda criminal colombiana, Olga se aprovecha y le ofrece un negocio. Jacinto debe preparar las bolsas con hierbas aromáticas por un euro, para que ella pueda vendérselas a sus vecinas por un precio más alto. Jacinto no duda en aceptar por el simple hecho de que cree que no puede negarse. 02.12 min Sin Gluten: Jacinto y Olga se asocian

Sonia y Jaime están en crisis Jaime ha aparecido en la consulta de la clínica de fertilidad y ha intentado convencer a Sonia de que estaba cometiendo un error, pero eso solo le ha servido a Sonia para encontrar un extra de valentía para comenzar con la hormonación. A pesar de los rifirrafes, Sonia se encuentra sobrexcitada y quiere mantener relaciones sexuales con su marido, pero ahora Jaime no se fía de ella y, en un acto de estupidez, decide mostrar sus dudas de la peor forma. El director de la escuela acude a su habitación a por un preservativo para poder dar rienda suelta a su deseo, cuando cae en la cuenta de que Sonia ha accedido muy rápidamente a usar un condón. Eso le hace desconfiar y acusa a Sonia de haber pinchado el profiláctico. La orientadora se ofende y se enfada con Jaime por haberla acusado de haber pinchado el preservativo, lo que termina provocando una tremenda pelea entre los dos. 02.12 min Jaime desconfía de Sonia