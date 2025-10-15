Reconstruir la historia de una canción es un fascinante ejercicio de memoria, especialmente cuando se trata del pasodoble más popular de nuestro país. Poca gente sabe que "Y viva España", ese verdadero himno de identidad nacional, no fue concebido para que lo interpretara Manolo Escobar. En realidad se lo compusieron en 1971 a una cantante belga llamada Samantha, con letra original en neerlandés y un sentido bastante distinto al que conocemos.

El documental sonoro "En clave de sol y turismo, canciones de identidad" explora los diferentes niveles de significado de la música. Con guion de Lara López y realización de Miguel Ángel Coleto, el programa analiza cómo algunos temas usados en el marketing turístico han saltado a otros ámbitos; desde celebraciones deportivas hasta iniciativas de movilización social y política.

En la canción de Escobar, el "¡y España es la mejor!" que cierra el estribillo suele corearse con entusiasmo en partidos de fútbol, sobre todo cuando juega la selección. Ya es un símbolo que trasciende épocas y fronteras. Por su carácter festivo y pegadizo también se canta con patriótico fervor en festividades nacionales, celebraciones locales, reuniones familiares y en cualquier contexto que requiera evocar el orgullo de pertenecer a esta "tierra del amor".

Intervienen en el documental Julio Arce, profesor de musicología en la Universidad Complutense; Íñigo Sánchez-Fuarros, antropólogo del Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC; Ivanne Galant, profesora en la Université Sorbonne Paris Nord; y Adrián Vogel, comunicador y autor especializado en cultura pop y música.

Documentos RNE se emite en la medianoche del domingo al lunes por Radio Nacional y Radio 5. También puede escucharse los domingos a las 16 h en Radio 5 y bajo demanda en la aplicación RNE Audio.