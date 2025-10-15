Así comienza el capítulo 2 de 'Sin Gluten': Ricardo, ¿despedido?

Después de su gran estreno convirtiéndose en la comedia más vista en La 1 en 10 años, Sin Gluten vuelve a acaparar todas las miradas de la noche del miércoles. Ricardo y compañía vienen dispuestos a hacer de las suyas en un nuevo cocinado que tiene todos los ingredientes para conseguir que nuestra noche sea un éxito.

¿Qué nos espera en el segundo capítulo?

Ricardo es expulsado de la escuela de cocina gracias al voto unánime de todos los profesores, que consideran que no es el mejor ejemplo para sus alumnos. Por eso, Jaime se sentirá entre la espada y la pared cuando tenga que comunicarle a su amigo que no puede continuar en la escuela.

Además, surgen nuevas alianzas entre los personajes de Olga y Jacinto, que comenzarán un nuevo negocio juntos, o entre Ricardo y Max, que encontrarán una mano amiga en los peores momentos.

La tensión entre Ricardo y Sonia se intensifica por momentos, especialmente tras quedar encerrados en la cámara frigorífica. ¿Caerán en la tentación? ¿Traicionarán a Jaime? Por si esto fuera poco para Sonia, la orientadora tendrá que tomar una decisión sobre su futuro posible embarazo, lo que complica su relación con Jaime.