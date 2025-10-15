Alicia Rubio sobre 'Sin Gluten': "Me fascinaron sus guiones"

Alicia Rubio interpreta a Sonia, la protagonista de Sin Gluten, la nueva comedia de La 1 que ha despertado el interés de la audiencia. En ella podemos ver a Diego Martín convertido en Ricardo Díaz, un chef de estrella Michelin que pierde el control de su vida y tiene que volver al lugar donde comenzó todo, la escuela de cocina de su pueblo. Allí conoce a Jaime, antiguo amigo suyo, y a Sonia, la mujer de Jaime y orientadora de la escuela. No son los únicos que revolucionarán la vida del chef, pero hay que decir que Sonia va a ocupar un lugar muy importante en la vida de Ricardo. Por eso, Alicia Rubio es una de las protagonistas de la serie y es por lo que hemos decidido entrevistarla para hablar de su papel en la serie y el trabajo con sus compañeros.

“Es impulsiva, pero no caprichosa” Alicia Rubio ha asegurado que le conquistaron los guiones y el personaje de Sonia. “Sonia es un caramelito. El personaje pasa por muchos procesos, tiene cambios y momentos muy divertidos que, la verdad, están siendo un reto”, comenta durante la entrevista. Reconoce que Sonia y Alicia tienen en común la impulsividad, esa manera de tomar decisiones dejándose llevar y sin meditar tanto las cosas, pero tiene claro que Sonia no es caprichosa, a pesar de lo que puedan pensar muchos. “Creo que antes de hacer algunas cosas, debería haber tenido algunas conversaciones”, dice cuando le preguntamos si Sonia es una persona caprichosa. La actriz también ha hablado de los retos a los que se ha enfrentado durante la grabación de la serie, y uno de ellos, sin duda, es el tiempo de grabación. La serie se ha grabado en menos de tres meses y eso ha significado rodar a un ritmo muy exhaustivo.