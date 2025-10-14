'Qué decirte que no sepas': Juanjo y Masi se manifiestan contra la expulsión de Rosa Benito

"Hoy estamos aquí reivindicando a Rosa Benito". Así comienza el sexto programa de 'Qué decirte que no sepas', el videopodcast de 'MasterChef Celebrity 10' ya disponible en RTVE Play, RNE Audio, Spotify y YouTube. Con cánticos como "Rosa Benito quiero tu sofrito" o "Rosa Benito en 'MasterChef' te necesito", Juanjo y Masi protestaron por la "incomprensible" expulsión de su amiga, que abandonó el programa junto a Alejo Sauras en una doble eliminación.

Tras dejar clara su protesta, Juanjo repasó la visita de Eduardo Casanova y William Levy a 'MasterChef Celebrity 10'. Sin duda, la entrada del director de cine fue icónica ya que llegó al programa para ayudar a los aspirantes a resolver el escape room que los jueces les habían preparado. Eso dio pie a la conversación entre Juanjo y Masi sobre su afición por los escape rooms. "A mí me encantan los (escape rooms) de terror. Esos en los que te tocan", reconoció Juanjo. Masi por su parte contó cómo su padre se autoproclamó defensor del grupo cuando visitaron en familia uno de estos escape room.