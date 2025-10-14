'Qué decirte que no sepas': Juanjo y Masi se manifiestan contra la expulsión de Rosa Benito
- Juanjo y Masi confiesan su afición por los escape rooms de terror
- Mira el sexto programa de 'Qué decirte que no sepas' en RTVE Play
"Hoy estamos aquí reivindicando a Rosa Benito". Así comienza el sexto programa de 'Qué decirte que no sepas', el videopodcast de 'MasterChef Celebrity 10' ya disponible en RTVE Play, RNE Audio, Spotify y YouTube. Con cánticos como "Rosa Benito quiero tu sofrito" o "Rosa Benito en 'MasterChef' te necesito", Juanjo y Masi protestaron por la "incomprensible" expulsión de su amiga, que abandonó el programa junto a Alejo Sauras en una doble eliminación.
Tras dejar clara su protesta, Juanjo repasó la visita de Eduardo Casanova y William Levy a 'MasterChef Celebrity 10'. Sin duda, la entrada del director de cine fue icónica ya que llegó al programa para ayudar a los aspirantes a resolver el escape room que los jueces les habían preparado. Eso dio pie a la conversación entre Juanjo y Masi sobre su afición por los escape rooms. "A mí me encantan los (escape rooms) de terror. Esos en los que te tocan", reconoció Juanjo. Masi por su parte contó cómo su padre se autoproclamó defensor del grupo cuando visitaron en familia uno de estos escape room.
El pique Alejo - Parada
Masi admitió que le da pena haberse perdido todas las aventuras de 'MasterChef' desde su salida, pero por suerte hasta la fecha tiene a Juanjo para contarle todos los detalles. Y ya de paso nos enteramos todos. Así, el cantante repasó el pique entre José Manuel Parada y Alejo Sauras que terminaron a gritos: "Parada se puso como un niño y dijo que estábamos criticando a Soraya. Y ahí se lio parda y se enzarzaron". Juanjo también explicó cómo fue cantar a dúo con Soraya el ya mítico "Vivo poyeya", lo que le sirvió a Masi para dar algún que otro consejo de dicción y pronunciación, en calidad de experta locutora.
En ese instante, llegó el primer mini juego de la noche, donde Masi y Juanjo emparejaron frases míticas con el autor o autora de las mismas. Así, recuperaron el icónico "No lloré, Aitana, no lloré" de Mónica Naranjo o el "Si eres lista, el Tinder da dinero" de Yolanda Ramos, en el papel de Noemí Argüelles en 'Paquita Salas'.
Después de presumir de las albóndigas japonesas que hizo en el último programa de 'MasterChef Celebrity 10', Juanjo adivinó al compañero que se escondía tras las pistas de Masi. Efectivamente, Necko Vidal es fan de los calendarios de adviento, fue detenido por la policía y tiene los pies planos.
Para cerrar el programa, Juanjo y Masi compitieron por ver quién boleaba mejor las albóndigas, dejándolas bonitas y compactas. Juanjo esta vez no pudo con su compañera y Masi fue la brillante ganadora. ¿La penalización por perder? Fácil. Traer un tupper de albóndigas en el próximo programa. ¿Cumplirá Juanjo su "castigo"? No te lo pierdas, la próxima semana en el podcast de RTVE Play, 'Qué decirte que no sepas'.
