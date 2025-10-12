Avance de 'La Promesa' del jueves 16 de octubre: Una carta de Catalina revoluciona el palacio

La boda de Ángela y Lorenzo parece inminente. El capitán de la Mata interrumpió una cena familiar para pedir la mano a la hija de Leocadia. Esta, por su parte, no ha tenido otra opción que aceptar. Sin embargo, ha pedido a su madre retrasar la boda todo el tiempo posible. ¿Encontrará alguna solución alternativa?

La única parte buena de este compromiso es la predisposición del capitán de la Mata para encontrar el suero que puede salvar a Petra - tras habérselo pedido Ángela -. ¿Sobrevivirá la señora Arcos? Te dejamos un avance del capítulo del jueves. ¡Tienes los anteriores disponibles en RTVE Play!

Avance del capítulo 698 del jueves 16 de octubre La llegada de la carta de Catalina genera alivio en algunos y preocupación en otros, especialmente en Adriano. Leocadia defiende la decisión de Catalina de priorizar su recuperación. Enora se lesiona trabajando en el prototipo y debe retirarse a casa, pero al día siguiente desaparece misteriosamente, desconcertando a Toño y a Manuel. Teresa confronta a Vera por mentir sobre su visita fallida a casa, lo que ahonda la ruptura con Lope, quien no logra hacerla entrar en razón sobre sus sentimientos y su bienestar. Samuel relata al doctor Salazar todo lo ocurrido durante la enfermedad letal de Petra… Curro está totalmente destrozado tras la petición de Leocadia y no sabe cómo actuar. Lo que no se espera es que ese no es el único sacrificio que le pedirá la señora de Figueroa... La Promesa: Una carta de Catalina revoluciona el palacio

Avance del capítulo 699 del viernes 17 de octubre El tiempo pasa y Leocadia espera que Curro actúe cuanto antes… Adriano, pese a la nueva carta de Catalina, sigue sin tranquilizarse del todo. María Fernández trata de hacerle ver lo positivo.¿Conseguirá que cambie de opinión? Lorenzo presiona a Leocadia con los preparativos de la boda y ambos emprenden la confección de la lista de invitados. Martina descubre que Leocadia ha contratado a un detective porque Adriano quiere darle la carta de Catalina para su investigación. Manuel y Toño reciben la pieza que esperaban: ¡ya pueden ensamblar el motor!

Capítulo 695 del lunes 13 de octubre

Manuel utiliza el avión de su amigo para traer el suero que puede salvar a Petra, pero parece que la medicina no ha surtido efecto. Todos en el servicio se preparan para lo peor. Lope y Teresa no han sido capaces de advertir a Federico de que Vera se dirige hacia el palacio de sus padres. Leocadia, aceptando la petición de su hija, busca una prórroga, pero Lorenzo le insiste una vez más en que planifique su boda con Ángela: el enlace será en tres meses. Enora no tiene la cabeza en su futura boda con Toño, sino en algo más misterioso que tiene que ver con una extraña llamada telefónica. Pía recibe una carta de Ricardo en la que explica los motivos de su marcha.

Capítulo 696 del martes 14 de octubre

Enora miente sobre la llamada que acaba de hacer y les dice a Toño y Manuel que el propietario de la casa ha decidido no alquilársela. Cuando por fin Vera vuelve, ésta se muestra hermética sobre lo que ha hecho. Petra no mejora, pero tampoco empeora. De hecho, consigue superar la noche, lo que supone un rayo de esperanza para todos. Adriano sigue sin levantar cabeza y ni Martina ni Alonso saben qué hacer para animarlo. Jacobo, con la ayuda de Leocadia, sigue revirtiendo todos los cambios implementados por Catalina, lo que contraría a Martina, que les pide que no le digan nada a Adriano de todo esto.

Lorenzo no va a darse por vencido e insiste en acompañar a Ángela a recoger al amigo de Jacobo, pero la joven consigue evitarlo. Beltrán, que así se llama el amigo, resulta ser un joven encantador con muchas cosas en común con Ángela. Leocadia, por su parte, pide a Curro un sacrificio para evitar la boda de su hija y el capitán.