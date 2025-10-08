'El bazar de la caridad': capítulos disponibles de la serie francesa que esconde una triste historial real

El bazar de la caridad es una serie francesa que tiene la mezcla de dos géneros explosivos: drama y acción. Si a esto le sumas que es de época y que está basada en un historia real, el éxito está asegurado.

Los 8 capítulos de la serie internacional de estreno narran cómo cambió la vida de tres mujeres tras el fatal incendio que ocurrió en París en 1897. ¿Quieres saber cuántos tiene, quién la protagoniza y de qué trata? ¡Sigue leyendo que te lo contamos!

¿De qué trata? El 4 de mayo de 1897 se celebra en París la tercera edición del Bazar de la Caridad, donde la alta sociedad francesa se reunía para vender y comprar obras de arte, joyas, y todo tipo de donaciones. Un evento de beneficencia que terminó de la peor manera posible ese día: con un devastador incendio que acabó con la vida de 126 personas, la mayoría de ellas, mujeres, ya fueran señoras o criadas. La serie narra cómo tres mujeres que estaban en el lugar ven sus vidas suspendidas en una tormenta de traiciones, engaños y problemas románticos. ¿Conseguirán salir vivas de ella como de las llamas del fuego?

¿Cuántos capítulos tiene? El bazar de la caridad es una de esas series cortas para hacerte una maratón. Cuenta con una sola temporada de 8 episodios. Alrededor de 50 minutos estarás enganchado a la trama y no te bastarán para saciarte. Tendrás que ver los siguientes hasta saber cómo termina la serie. Tras su estreno en RTVE en marzo de 2023, La 2 emite ahora dos capítulos cada martes.

¿Quiénes son sus protagonistas? Audrey Fleurot, Julie de Bona y Camille Lou, las tres actrices que ahora triunfan con la serie Las combatientes, también son las protagonistas de El bazar de la caridad. Audrey Fleurot da vida a Adrienne de Lenverpré, una mujer de clase alta que busca escapar de su matrimonio con su marido tirano, Marc-Antoine de Lenverpré (Gilbert Melki), candidato a la presidencia del Senado. Lo hará gracias a la ayuda de su amante, Huges Chaville (François-David Cardonnel). Por otro lado, está su sobrina, Alice de Jeasin, interpretada por Camille Lou. Comprometida con Julien de la Ferté (Théo Fernandez al que también se pudo ver en Stalk en RTVE Play), quiere huir de su inminente matrimonio al enamorarse de su salvador de las llamas, Víctor (Victor Meutelet). Julie de Bone es Rose Rivière, su sirvienta y que sobrevivirá a las llamas. En cambio, su vida cambiará por completo, no pudiendo cumplir los sueños que tenía con su marido, Jean Rivière (Aurélien Wiik).