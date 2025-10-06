Razones para no perderte esta noche los dos nuevos capítulos de 'El bazar de la caridad'

El pasado 7 de octubre, La 2 de RTVE reestrenó El bazar de la caridad, una de las series francesas más aclamadas de los últimos años, y que ya se emitió en la primera cadena en marzo de 2023. Y este martes vuelve a la parrilla de la segunda cadena con dos nuevos episodios que continúan contando las consecuencias del incendio ocurrido en París en 1897 en el Bazar de la Caridad, un evento benéfico de la alta sociedad en el que más de 120 personas perdieron la vida. A partir de esta tragedia, la serie construye una historia de supervivencia, secretos y superación personal que marcarán el destino de tres mujeres de diferentes rangos sociales.

Lanzada en 2019 en Francia, donde la ficción cautivó a más de 8 millones de espectadores en su debut, rápidamente se consolidó como un éxito internacional gracias a su difusión en plataformas digitales. ¿No pudiste verla hace dos años en RTVE Play? Te damos cinco razones para darte el último empujón y te decidas a verla este martes en La 2.

Un suceso histórico convertido en ficción El incendio del Bazar de la Caridad en mayo de 1897 en París no solo fue una catástrofe, sino también un acontecimiento que dejó al descubierto problemas sociales, desigualdades de género y la vulnerabilidad de la élite parisina. La serie recrea el desastre con gran realismo y lo utiliza para contar historias de lucha y superación, combinando el rigor histórico con el suspense. El incendio de 'El Bazar de la Caridad' que conmocionó a París. ¿Qué pasó realmente en 1897? Cristina Barco

Recreación de un época brillante Desde los trajes hasta los decorados, cada detalle está cuidado para sumergir al espectador en la llamada y añorada por muchos Belle Époque. El contraste entre los salones aristocráticos y las calles populares de París se convierte en un personaje más de la serie, mostrando la riqueza de la alta sociedad frente a la dureza de la vida cotidiana en el cambio del siglo XVIII al XIX.

Tres protagonistas femeninas inolvidables Adrienne (Audrey Fleurot), Alice (Camille Lou) y Rose (Julie de Bona) representan diferentes realidades sociales y personales, pero las une la necesidad de sobrevivir tras la tragedia. A través de sus ojos, la serie aborda temas como la búsqueda de la libertad, el enfrentamiento a los prejuicios, la lucha contra la injusticia y la capacidad de ser fuertes ante las adversidades.

Un fenómeno internacional El bazar de la caridad fue uno de los mayores éxitos de la televisión francesa en 2019, con cifras de audiencia récord en el país vecino, y una rápida expansión internacional. Su llegada a otras plataformas impulsó aún más su popularidad, convirtiéndola en una de las producciones francesas más vistas y acercándola a públicos de todo el mundo. En 2023, la ficción estuvo disponible en RTVE Play de manera gratuita durante 7 días tras su emisión en La 1.