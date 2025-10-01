El Fantasma de l'Òpera: Un dels musicals més longeus de Broadway aterra a Barcelona
- Un dels clàssics de Broadway es representa fins a l’1 de febrer al Teatre Tívoli de Barcelona
- Daniel Diges, Ana San Martín i Miquel Tejada presenten el musical al Cafè d'idees
"Cada dia tinc ganes de plorar", confessa Daniel Diges. El cantant i actor és el protagonista del musical El Fantasma de l’Òpera, que es representa al Teatre Tívoli de Barcelona fins a l'1 de febrer.
L'intèrpret celebra amb aquesta obra el seu 20è aniversari en el món dels musicals, i reconeix que aquest muntatge ocupa un lloc especial en el seu cor: “El fantasma era l’únic musical que volia fer sí o sí. És el meu favorit”.
Al costat de Diges, l’actriu i soprano Ana San Martín encarna Christine Daaé. San Martín assenyala que aquest paper requereix una exigència vocal particular: “Per fer el personatge has de fer servir una barreja de tècnica lírica i moderna; és un estil molt específic”.
Afirma també que interpretar-la era un desig personal: “Tenia la Christine travessada i volia interpretar-la algun cop a la meva vida. Són personatges èpics que molta gent somia i som pocs els que podem complir-ho”.
Un musical d'èxit
Però, què té El Fantasma de l’Òpera per ser el musical que més temps ha estat a cartellera? A què es deu la seva popularitat any rere any? Miquel Tejada és el de director musical d’aquest muntatge i assenyala com a responsable del seu èxit perdurable a “les grans melodies del compositor Andrew Lloyd Webber”, capaces encara d’arrencar emoció generació rere generació.
El muntatge de Barcelona està dirigit escènicament per Federico Bellone i la direcció musical original està signada per Julio Awad — guardonat amb el Premi Talía 2024 per aquesta versió — tot i que a la gira nacional espanyola, la batuta musical la recull Miquel Tejada.
Amb una escenografia cuidada, un equip tècnic de primer nivell i un repartiment que viu cada funció amb entrega, El Fantasma de l’Òpera arriba al Tívoli de dimecres a diumenge per oferir una experiència plena d’amor, misteri i intensitat dramàtica.