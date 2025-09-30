Hora y dónde ver en TV el España - México de fase de grupos del Mundial de Fútbol Sub-20

Tras la derrota ante Marruecos, España no puede permitirse otro tropiezo frente a México si quiere superar la fase de grupos. Si bien es cierto que los americanos nunca han vencido a 'La Rojita' en un Mundial Sub-20 (dos empates y dos derrotas), el equipo de Eduardo Arce buscará reeditar lo hecho por Marruecos en el debut y dar la sorpresa ante una de las favoritas. España y México jugarán la segunda jornada del Grupo C el próximo miércoles 1 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile en un partido donde el combinado nacional deberá mejorar sus prestaciones si quiere bordar la segunda estrella en su camiseta roja.

La situación actual convierte el duelo en una especie de final adelantada. México, motivado tras igualar ante Brasil, sabe que romper esa racha negativa frente a España no solo significaría dar un golpe sobre la mesa, sino también acercarse a los octavos de final. Para la selección española, en cambio, es ganar o despedirse.

España no quiere repetir errores La selección sub-20 de Marruecos derrotó este domingo a la de España por 2-0 con dos momentos estelares ante la portería de Fran González con apenas 5 minutos de diferencia en el comienzo de la andadura de los dos países en el Mundial de la categoría que se está disputando en Chile. Ahora, 'La Rojita' se la juega ante México, en un partido en el que el combinado nacional está totalmente obligado a ganar si quiere seguir con aspiraciones en la prueba mundialista. 05.12 min Mundial sub-20 | Mejores momentos Marruecos - España