La Revuelta ha conectado por primera vez esta temporada con uno de sus invitados más habituales, aunque sea desde la distancia. El cirujano coruñés Diego González Rivas, creador de la técnica uniportal mínimamente invasiva para operaciones torácicas, se encontraba operando en Sierra Leona, desde donde ha explicado sus críticas a la sanidad pública que han levantado polémica en las últimas semanas.
Una crítica para mejorar
El cirujano gallego Diego González Rivas recorre el mundo operando a los pacientes más complicados en los países más recónditos. En la primera temporada de La Revuelta, el especialista conectó desde lugares como Azerbaiyán y en sus visitas al plató explicó algunos de sus casos más icónicos, salvando vidas gracias a su técnica uniportal, lo que le ha valido el apodo de “Dievinci”.
En las últimas semanas, el doctor coruñés ha estado de actualidad por unas declaraciones en las que ha emitido críticas hacia el uso de la sanidad pública por parte de la población. En su primera conexión con La Revuelta en esta segunda temporada, González Rivas ha querido matizar sus palabras, subrayando que “cuando la gente cree que critico a la sanidad pública, lo hago para que sea mejor”. En este sentido, ha asegurado que “somos muy afortunados de tener una sanidad pública en España”, pero ha recordado que “lo que tenemos que hacer es mejorarla entre todos”. En su conexión desde Kono, Sierra Leona, el cirujano ha mostrado la unidad móvil en la que su equipo lleva a cabo sus intervenciones y ha mostrado las malas condiciones de vida y sanitarias en el hospital del lugar.
