La Revuelta ha conectado por primera vez esta temporada con uno de sus invitados más habituales, aunque sea desde la distancia. El cirujano coruñés Diego González Rivas, creador de la técnica uniportal mínimamente invasiva para operaciones torácicas, se encontraba operando en Sierra Leona, desde donde ha explicado sus críticas a la sanidad pública que han levantado polémica en las últimas semanas.

La cantante Mónica Naranjo, que celebra sus 51 años con una gira de grandes éxitos, ha visitado La Revuelta para presentar su nuevo sencillo Por un like.