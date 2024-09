Diego González Rivas, el médico que operó a Broncano: así es el héroe invitado hoy a 'La Revuelta'

Es muy probable que si eres seguidor de Broncano, en algún momento hayas escuchado la historia sobre la operación a la que se sometió hace un tiempo. Se trata de la intervención "hiperhidrosis palmar", y el doctor que se la realizó es precisamente el invitado de hoy a La Revuelta. Diego González Rivas no es solo el médico que la llevó a cabo, sino un héroe que se ha convertido en una eminencia mundial tras desarrollar una técnica revolucionaria en el campo de la cirugía pulmonar.

Diego fue el responsable de popularizar la cirugía toracoscópica uniportal, una técnica que permitió realizar intervenciones de gran complejidad a través de una pequeña incisión y de forma mínimamente invasiva. Esto no solo redujo el dolor postoperatorio y el tiempo de recuperación del paciente, sino también las complicaciones que pudieran resultar tras la operación. Gracias a esta innovación, González transformó la manera en la que se aborda el tratamiento de enfermedades como el cáncer de pulmón y otras patologías torácicas.

Reconocido en el mundo

Por si su aportación revolucionaria al mundo de la medicina fuese poco, Diego González lleva años llevando su técnica a nivel global, formando a cirujanos en todo el planeta y realizando cirugías en más de 100 países.

En 2018 calcula que dio la vuelta al mundo unas diez veces para enseñar el Uniportal VATS, la técnica que él desarrolló para operar cánceres de pulmón por videocirugía con una sola incisión en el tórax. Así lo contó durante su paso por La matemática del espejo.

Su contribución a la medicina ha sido reconocida con numerosos premios y distinciones, y ha sido invitado a operar y dar conferencias en algunos de los hospitales más prestigiosos del mundo.

Aparte de su carrera médica, González Rivas ha sido elogiado por su humanidad y dedicación hacia sus pacientes, lo que lo ha convertido en una figura respetada tanto en el ámbito médico como en el personal. Su capacidad para combinar su habilidad quirúrgica con un enfoque centrado en el paciente ha hecho que muchos lo consideren no solo un pionero en su campo, sino también un modelo a seguir en el cuidado de la salud.

“Noto que la gente me reclama para poder hacer cursos, tratar casos complicados… Y bueno, sí, a mí me halaga que me llamen y me pidan esos favores. Lo hago con gusto y cariño. Pero, lo hago porque me gusta compartir el conocimiento. Intento siempre ser humilde, porque la vida da muchas vueltas”, confesaba durante su paso por el programa de Carlos del Amor. ¡Todo un héroe! No te pierdas su entrevista en el último programa de La Revuelta.