Mónica Naranjo recuerda en La Revuelta a su gran amigo y ángel de la guarda | Programa completo
- La Revuelta, de lunes a jueves a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play
- Diego González Rivas responde en La Revuelta a las críticas por sus palabras sobre la sanidad pública
Probablemente no haya nadie en España que no haya escuchado alguna vez el nombre, la voz o los grandes éxitos de Mónica Naranjo. Una de las artistas más consolidadas de nuestro país, con tres décadas de trayectoria en la música y la televisión, celebra sus 51 años con una gira Greatest hits tour 25. Y para ello ha visitado La Revuelta, presentando en directo su nuevo sencillo, “Todo por un like”.
Además, David Broncano ha conectado con el cirujano Diego González Rivas desde Sierra Leona y ha anunciado, con el ya tradicional “sobre del Gobierno”, los invitados que pasarán esta semana por La Revuelta.
Su acompañante en los inicios
Mónica Naranjo empezó a cantar a los 17 años y, de hecho, tuvo que esperar a cumplir los 18 para poder firmar su primer contrato discográfico sin que supusiera una responsabilidad para sus padres. Antes de dar el salto a la escena internacional, la cantante catalana se recorrió pueblo a pueblo las discotecas de la Costa Brava. Aunque su familia no podía acompañarla en aquellas andanzas porque tenía dos hermanos más, la artista pudo contar con la presencia de una especie de ángel de la guarda, al que ha recordado en su visita a La Revuelta. Se trataba de su mejor amigo, Carlos, ya fallecido, al que ha homenajeado con un beso al cielo: “Iba a buscarme a casa, me acompañaba y me cuidaba siempre”, ha explicado. Por su parte, David Broncano ha desvelado quién personificó esa figura en los inicios de su carrera. Nada más y nada menos que el cómico y actor Dani Rovira.
“Por un like”
Además de su gira de grandes éxitos, Mónica Naranjo visitaba La Revuelta para presentar su nueva canción, “Por un like”. Un tema pop para cuya composición se inspiró, en cierto modo, en las experiencias que vivió como presentadora de un reality show. “En la primera temporada, la gente iba muy perdida. Ahora que sé lo que pasa, yo no iría nunca”, reconocía la cantante, que ha explicado también que hace una década cumplió un sueño al participar en otra aventura laboral, el doblaje de la película Minions: “Nunca pensé que iba a terminar haciendo algo tan bonito y tan diferente”, ha confesado a David Broncano.
Una “muy buena entrevista” con Mónica Naranjo
En sus visitas anteriores a David Broncano, la artista catalana se ha encontrado con la irreverencia del formato en el estado más salvaje, rompiéndole un disco contra el suelo y mostrándole imágenes pornográficas. Sin embargo, en esta ocasión, la primera en La Revuelta, la cosa ha arrancado con muy buen pie gracias al parecido estético entre presentador e invitada, ambos teñidos de rubio y vestidos de traje. Y, por fin, esta vez sí, la primera en La Revuelta, Mónica Naranjo se ha marchado con buen sabor de boca, con el trofeo que acredita que ha sido una “muy buena entrevista” y con una celebración final: “Me lo he pasado en grande”
David Broncano ha vuelto a recibir, una semana más, “el sobre del Gobierno” que contenía los nombres de los invitados de esta semana. Por el sofá de La Revuelta pasarán Aron Piper y Lali Espósito (no confundir con Pippen y Ester Expósito), Antonio Orozco “y una sorpresa”, y tres de estos cuatro: Blanca Suárez, Eduardo Noriega, Love of Lesbian “o el alcalde de Madrid”.