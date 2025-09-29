Mónica Naranjo recuerda en La Revuelta a su gran amigo y ángel de la guarda | Programa completo

Probablemente no haya nadie en España que no haya escuchado alguna vez el nombre, la voz o los grandes éxitos de Mónica Naranjo. Una de las artistas más consolidadas de nuestro país, con tres décadas de trayectoria en la música y la televisión, celebra sus 51 años con una gira Greatest hits tour 25. Y para ello ha visitado La Revuelta, presentando en directo su nuevo sencillo, “Todo por un like”.

Además, David Broncano ha conectado con el cirujano Diego González Rivas desde Sierra Leona y ha anunciado, con el ya tradicional “sobre del Gobierno”, los invitados que pasarán esta semana por La Revuelta.

Su acompañante en los inicios Mónica Naranjo empezó a cantar a los 17 años y, de hecho, tuvo que esperar a cumplir los 18 para poder firmar su primer contrato discográfico sin que supusiera una responsabilidad para sus padres. Antes de dar el salto a la escena internacional, la cantante catalana se recorrió pueblo a pueblo las discotecas de la Costa Brava. Aunque su familia no podía acompañarla en aquellas andanzas porque tenía dos hermanos más, la artista pudo contar con la presencia de una especie de ángel de la guarda, al que ha recordado en su visita a La Revuelta. Se trataba de su mejor amigo, Carlos, ya fallecido, al que ha homenajeado con un beso al cielo: “Iba a buscarme a casa, me acompañaba y me cuidaba siempre”, ha explicado. Por su parte, David Broncano ha desvelado quién personificó esa figura en los inicios de su carrera. Nada más y nada menos que el cómico y actor Dani Rovira. 01h 17 min La Revuelta | Mónica Naranjo: "El ghosting es un poco maltrato"

“Por un like” Además de su gira de grandes éxitos, Mónica Naranjo visitaba La Revuelta para presentar su nueva canción, “Por un like”. Un tema pop para cuya composición se inspiró, en cierto modo, en las experiencias que vivió como presentadora de un reality show. “En la primera temporada, la gente iba muy perdida. Ahora que sé lo que pasa, yo no iría nunca”, reconocía la cantante, que ha explicado también que hace una década cumplió un sueño al participar en otra aventura laboral, el doblaje de la película Minions: “Nunca pensé que iba a terminar haciendo algo tan bonito y tan diferente”, ha confesado a David Broncano. 02.59 min La Revuelta | Mónica Naranjo canta "Por un like"