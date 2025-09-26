Vuelve a ver el Marruecos - España de la fase de grupos del Mundial de Fútbol Sub-20

España ha comenzado este domingo una nueva aventura en el Mundial Sub-20, torneo al que regresa el combinado nacional después de doce años de ausencia. El debut ha sido frente a Marruecos en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, con un equipo que quiere repetir la hazaña de 1999, cuando Casillas y Xavi levantaron el único título de la categoría en un torneo impoluto de los que luego serían Campeones del Mundo con la absoluta.

La convocatoria de Paco Gallardo, formada por 21 jugadores, combina jóvenes promesas de filiales con futbolistas ya consolidados en Primera y Segunda. Nombres como Joel Roca (Girona), Pablo García (Betis) o Adrián Liso (Getafe) serán varios de los nombres más importantes del cuadro español, junto a grandes promesas como Peio Canales, Iker Bravo o Jan Virgili.

00.20 min Mundial de Fútbol Sub-20, en RTVE: España busca la segunda corona

España comparte el grupo C con rivales de máximo nivel como México y Brasil, además de Marruecos. Los de Gallardo se enfrentarán a México el miércoles 1 de octubre y cerrarán la primera fase contra Brasil el sábado 4 de octubre. Todos los partidos de la selección española en esta etapa del torneo se disputarán en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile.

Marruecos busca la sorpresa ante 'La Rojita' El cuadro marroquí cuenta con un título Sub-20. En el año 1996, los africanos se alzaron con la Copa Africana de Naciones logrando su primer y único trofeo a lo largo de su historia. Ahora, buscarán dar la campanada ante el combinado español en un partido donde solo se han visto las caras una vez su historia. Aquel choque, celebrado en 2005, España logró imponerse por 3-1 en el Mundial Sub-20 siendo este el primer y último cara a cara entre las dos selecciones. 05.12 min Mundial sub-20 | Mejores momentos Marruecos - España Los marroquís cuentan con grandes porteros de entidades como el Olimpique de Marsella (Brahim Gomis) o Mónaco (Yanis Benchaouch), además de Othmane Maamma, extremo del Watford inglés. Ahora, deberán superar un grupo repleto de grandes selecciones si quieren lograr billete a la fase final del torneo.