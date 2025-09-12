Així és el nou gegant inèdit inspirat en Lamine Yamal
- A Ivars d'Urgell creen un gegant inspirat en Lamine Yamal amb tota classe de detalls
- El president de l'Associació Gegants Eduard, Josep Rubiol, explica la intrahistòria a 'L'Altaveu'
L'Associació Gegants Eduard del municipi lleidatà d'Ivars d'Urgell ha creat un nou gegantó dedicat a Lamine Yamal, el jugador del Futbol Club Barcelona. Es tracta d'una representació única, ja que és el primer gegant dedicat a un futbolista del Barça en actiu. Com va sorgir la idea? Com és la figura? Els seus creadors expliquen tots els secrets del Lamine de Faió a 'L'Altaveu'.
Una idea per salvar la cultura gegantera
“A la cultura popular el món geganter està tocat de mort“
El president de l'Associació Gegants Eduard, Josep Rubiol, lamenta que "a la cultura popular el món geganter està tocat de mort" i confessa que "costa molt tirar les colles geganteres endavant, tot i que tothom vol gegants per la festa major".
Rubiol explica que la idea de fer un gegant inspirat en Lamine Yamal és del seu fill Eduard. A l'escola de la seva cosina, a l'Hospitalet de Llobregat, volien llençar un capgròs i com ella sap que el seu cosí és molt aficionat als gegants va demanar-lo. El va dur a Faió i com la nit abans havia jugat el Barça, a l'Eduard se li va ocórrer que el seu avi, que és el constructor dels gegantons, podia fer-lo del jugador blaugrana.
El president dels geganters d'Ivars d'Urgell pensa que "si fa 600 anys la societat de llavors s'emmirallava en reis i pagesos, potser ara les noves generacions el que necessiten són referents joves com els futbolistes". L'objectiu és mantenir la tradició amb el relleu generacional amb figures que siguin idolatrades per la joventut.
Els detalls d'un gegantó inèdit
La figura, vestida amb la samarreta del Barça, recull tota mena de detalls. Per una banda, el gegantó fa amb les mans el característic gest del 304, corresponent al codi postal de Rocafonda, que ja és habitual en les celebracions dels gols del futbolista mataroní. I, per altra banda, s'hi poden identificar els bràquets de color blaugrana que actualment porta l'extrem. De fet, els ferros són reals. El grup geganter va encarregar a una clínica dental la seva elaboració.
Pel que fa als cabells, que també han estat molt ben trobats, Rubiol explica que és una de les parts del cos del gegant que ha portat més feina. El pentinat s'ha recreat amb trossos de paper enrotllats i pintats, enganxats un a un. El president de l'Associació Gegants Eduard assegura que quan Lamine Yamal canviï de look, li canviaran també al seu gegant. "Anem al ritme de Lamine", conclou.