Andreu Nin, acción y tragedia de un comunista heterodoxo

Maestro, dirigente político y sindical, autor de artículos y libros, traductor del ruso, conseller de la Generalitat durante la guerra civil... Andreu Nin Pérez (1892-1937) fue todo eso, pero ha pasado a la historia, sobre todo, por su secuestro y asesinato a manos de sus teóricos compañeros de armas. Para algunos autores, su desaparición constituye el máximo ejemplo de la injerencia estalinista en la España republicana, la cara oscura de la ayuda que la Unión Soviética prestaba a quienes combatían la sublevación militar.

De vocación política temprana, Nin pasó por las filas del republicanismo federal, el socialismo, el anarquismo y el comunismo. Vivió nueve años en la Unión Soviética y llegó a ser uno de los principales dirigentes de la Internacional Sindical Roja.

Nin fue uno de los fundadores del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), que apoyaba el programa y los logros de la Revolución Rusa, pero condenaba su deriva estalinista tras la muerte de Lenin. Minoritario en el conjunto del país pero relativamente importante en zonas como Cataluña o Aragón, el POUM se enfrentó al comunismo ortodoxo; fue contrario, por tanto, a los dictados de Stalin que asumían el Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC) y el Partido Comunista de España (PCE). La creciente influencia soviética creó el caldo de cultivo para ilegalizar esta formación, que defendía que la guerra debía ser paralela a una revolución social a ultranza.

Durante meses, el PCE, el PSUC y la URSS acusaron falsamente al POUM de estar al servicio de Franco en la España republicana. Al parecer, los servicios secretos soviéticos secuestraron a Andreu Nin para obtener una confesión que avalara esa denuncia. No lo consiguieron. Su cuerpo nunca fue encontrado y, durante décadas, los aspectos clave de la operación contra Nin permanecieron ocultos.

En este documental, con guion de Luis Zaragoza y realización de Miguel Ángel Coleto, intervienen los especialistas Pelai Pagès, autor del libro Andreu Nin, una vida al servicio de la clase obrera; José Luis Martín Ramos, que ha escrito obras como Guerra y revolución en Cataluña, 1936-1939; Andy Durgan, autor, entre otros, de Comunismo, revolución y movimiento obrero en Cataluña, 1920-1936; y Fernando Hernández Sánchez, responsable de títulos como Guerra o revolución: el Partido Comunista de España en la guerra civil. Además, gracias al Archivo RTVE, recuperamos los testimonios de algunos de los más cercanos colaboradores de Andreu Nin.

