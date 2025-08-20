¡Viena será la sede de Eurovisión 2026! La 70ª edición se celebrará en Austria

¡Viena será la sede del Festival de Eurovisión en 2026! La capital austríaca acogerá en mayo el certamen musical más grande del mundo bajo el lema “Unidos por la música”. Viena ha resultado la ciudad elegida en el último mano a mano contra Innsbruck y albergará la 70.ª edición del concurso musical que se celebrará los días 12, 14 y 16 de mayo de 2026.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) y la cadena pública austríaca (ORF) han designado a la capital como sede del 70º aniversario de Eurovisión, que convertirá a la ciudad en el epicentro musical de Europa para celebrar siete décadas de historia. Será la tercera vez que Austria celebre Eurovisión: la primera en 1967, tras el triunfo de Udo Jürgens con “Merci, chérie”, y la segunda en 2015, en el 60º aniversario, cuando Conchita Wurst hizo historia con “Rise Like a Phoenix”. En 2026, Viena repetirá como anfitriona con dos semifinales y una gran final prevista para el sábado 16 de mayo.

El festival celebrará sus 70 años en Austria El pasado 17 de mayo, JJ, el joven contratenor —aunque él prefiere definirse como mezzosoprano— de 24 años, se alzó con el codiciado micrófono de cristal tras sumar 436 puntos. El austríaco arrasó entre los jurados profesionales, que le otorgaron 258, y fue el cuarto favorito del televoto con 178. Con esos resultados, su tema "Wasted Love" se coronó como la gran ganadora de la 69ª edición del certamen, celebrada en Basilea, Suiza. 02.00 min Actuación de Austria en Eurovisión 2025: JJ con "Wasted Love" La victoria de Austria, además, tuvo sello español. Su voz y la poderosa letra cautivaron a Europa, pero detrás de la original y performática puesta en escena hubo también talento español: la coreografía llevó la firma de Borja Rueda y la dirección artística estuvo a cargo de Sergio Jaén, recién nombrado director del Benidorm Fest 2026. Gracias a su triunfo en los Alpes suizos, JJ traslada ahora Eurovisión apenas unos kilómetros, manteniendo el festival dentro de la cordillera, pero con destino a Austria, donde celebrará su 70º aniversario. El Festival de Eurovisión 2026 se celebrará en Viena "La reputación de Viena como una de las ciudades más musicales del mundo y su ubicación en el corazón de Europa la convierten en la sede perfecta para la 70ª edición del festival", ha declarado Martin Green, director del Festival de Eurovisión. "El excepcional Stadthalle de la ciudad fue un gran escenario para la 60ª edición en 2015 y estamos deseando dar de nuevo la bienvenida a delegaciones, artistas y fans el próximo mayo, cuando el mayor evento musical en vivo del mundo celebre 70 gloriosos años", ha añadido. "Junto con la emisora anfitriona, la ORF, y la ciudad de Viena, crearemos una celebración espectacular de la música que resonará en todo el mundo", ha concluido. En RTVE Play, puedes disfrutar de nuevo del último festival celebrado en Viena en el año 2015, donde Måns Zelmerlöw se alzó con la sexta victoria para Suecia con "Heroes". Eurovisión Final del Festival de Eurovisión 2015 Final del Festival de Eurovisión 2015... Ver ahora Viena, la ciudad de la música Ubicada a orillas del Danubio, la capital austríaca es reconocida mundialmente como la cuna de la música clásica y la Joya Imperial de Europa, gracias a su esplendor histórico y su imponente arquitectura. Viena fue hogar de genios como Mozart, Beethoven y Strauss, y conserva hasta hoy una tradición musical que la convierte en un escenario inmejorable para Eurovisión. La ciudad ya cuenta con experiencia como anfitriona: organizó el certamen en 1967 y, más recientemente, en 2015. El Wiener Stadthalle, el mismo recinto que albergó Eurovisión 2015, volverá a ser el escenario elegido para acoger la competición. Es la primera vez desde la edición de 2021 que una capital europea se convierte en sede del festival y rompe la tendencia de los últimos años de la Unión Europea de Radiodifusión de elegir ciudades no capitales como Basilea (Suiza) en 2025, Malmö (Suecia) en 2024, Liverpool (Reino Unido) en 2023, Turín (Italia) en 2022 y Róterdam (Países Bajos) en 2021. Roland Weißmann, director general de la televisión pública austríaca, ha destacado: "Tras un exhaustivo análisis y una evaluación unánime del jurado, la ORF concluyó que la candidatura de Viena no solo era la más sólida en infraestructura y logística, sino también la más ventajosa en términos económicos. El Festival es una celebración de todo el país y un motivo de orgullo para Austria entera".

Una ciudad accesible y situada en el corazón de Europa Tras un competitivo proceso de candidatura que evaluó las instalaciones del recinto, la infraestructura local y la capacidad para acoger a miles de delegaciones, equipos técnicos, fans y periodistas de todo el mundo, entre otros criterios, Viena ha sido elegida para albergar el certamen en mayo. El alcalde de Viena, Michael Ludwig, se ha mostrado entusiasmado de dar la bienvenida al mundo a la capital austríaca en 2026: "En Viena podemos estar orgullosos de que nuestra ciudad haya sido seleccionada por la UER y la ORF como la sede más adecuada para uno de los mayores eventos del mundo. Presentamos un paquete global convincente, con enormes capacidades de alojamiento, una excelente infraestructura y gran experiencia en la organización de eventos internacionales. Además, pusimos especial énfasis en ofrecer numerosos actos de Eurovisión en espacios públicos que podrán disfrutarse de forma gratuita. Como alcalde, es muy importante para mí que la cultura sea accesible a todos, sin importar el tamaño del bolsillo. Me alegra que Viena haya logrado imponerse y que Austria pueda representarse de nuevo el próximo año. Estoy convencido de que viviremos un gran mes de mayo". La ciudad de Viena albrgará por tercera vez el Festival de Eurovisión Sylvain SONNET Por su parte, el director de Turismo de Viena, Norbert Kettner, ha añadido: "Viena y el Festival de Eurovisión son la combinación perfecta: la capital cosmopolita de la música y el mayor espectáculo musical del mundo. En 2026, Viena y Europa volverán a estar Unidos por la música. Confiamos en la experiencia y trabajamos con energía para reeditar el éxito de 2015. Nuestra ciudad ofrece condiciones ideales: más de 80.000 camas de hotel, excelentes conexiones aéreas y ferroviarias y una infraestructura probada para grandes eventos".