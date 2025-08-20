Adriana amenaza al duque de Valle Salvaje: “Soy la persona en cuyas manos está su destino”

El descubrimiento de que el territorio de Valle Salvaje pertenece a su familia lo ha cambiado todo: Adriana, la mayor de los Salcedo de la Cruz, planta cara al duque con un objetivo muy claro.

Adriana descubría en los últimos capítulos que el terreno que pisa pertenece en realidad a los Salcedo de la Cruz y no a los Gálvez de Aguirre como pensaba. Gracias a la ayuda de Atanasio, pudo comprobar que los Gálvez de Aguirre debían una fortuna a Evaristo, su padre. Ese hallazgo no solo demuestra que las tierras pertenecen a los Salcedo de la Cruz, sino que también reaviva las sospechas sobre la muerte de Evaristo. Y es que con su padre muerto, la unión entre Julio y Adriana se produjo sin complicaciones y José Luis pudo salirse con la suya. De esta forma, logró mantener las apariencias de su familia y la evitó de la ruina absoluta. Pero ahora, con la verdad sobre la mesa, todo se tambalea en la Casa Grande.

Adriana llega con el contrato de arrendamiento por delante, una prueba irrefutable de que las tierras pertenecen a su familia: “Yo, Evaristo Salcedo de la Cruz, propietario único de las tierras de Valle Salvaje, arrendo a don José Luis Gálvez de Aguirre dichas tierras para su explotación y uso por la cantidad arriba indicada”. Un cantidad que no se debió sufragar correctamente porque se ha descubierto que don José Luis debía una fortuna por los impagos del arrendamiento. “Siempre me he preguntado cómo alguien tan arrogante como usted iba a firmar ese acuerdo de matrimonio”. Ahora, por fin, todas las piezas del puzle encajan para Adriana, que no duda en preguntarle directamente al duque si tuvo algo que ver con la muerte de su padre.

José Luis en las manos de Adriana

El duque de Valle Salvaje intenta forzar la apariencia regia a la que acostumbra: “Lo que dice es un dislate fruto de una imaginación desbordada. Ni mi esposa ni yo hemos tenido nada que ver con la muerte de su padre”. Sin embargo, Adriana no se achanta y amenaza al duque de Valle Salvaje, o hace lo que le pide o esos documentos saldrán a la luz para que todo el mundo vea que los Gálvez de Aguirre están arruinados.

Adriana, con todas las pruebas por delante, tiene ahora un poder que desconocía y del que es consciente ahora: “Soy la persona en cuyas manos está su destino”. El poder ha cambiado de manos, y con él, la valentía de Adriana crece. Sin temor a las consecuencias, le exige al duque que Rafael no abandone el valle. “Pienso recuperar lo que es mío, aunque sea lo último que haga”, sentencia.

Adriana le dice a José Luis que las tierras pertenecen a su familia RTVE

