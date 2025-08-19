Irene descubre quién entregó la carta a Bárbara ¡Y no esperas que fuera este personaje de Valle Salvaje!

La calma en Valle Salvaje se vio alterada cuando Bárbara descubrió una carta que la dejó completamente rota. La Salcedo de la Cruz se enteró de que aquellos que consideraba sus amigos, habían tenido un desliz. Desde entonces, las suposiciones y teorías sobre quién había hecho llegar la carta a Bárbara han estado a la orden del día.

Una confesión en tinta Leonardo e Irene decidieron confesarle a Bárbara el desliz que tuvieron aquella noche. Tras el arrepentimiento provocado por el beso, consideraron que la mejor forma de hacerlo era a través de una misiva, que para Bárbara “abundaba en detalles”. Aunque habían escrito la carta, los dos amigos decidieron no entregársela hasta que Amanda, la madre de Leonardo, abandonara el valle. Sin embargo, algo inesperado hizo que la misiva llegara antes de tiempo. Por alguna extraña razón, la carta apareció debajo de un libro en el escritorio de Bárbara, dejándola muy afectada tras leer las líneas que habían escrito Leonardo e Irene. Desde entonces, a la joven Salcedo de la Cruz se le ha visto destrozada y evitando la compañía de sus amigos. 01.17 min Valle Salvaje - Bárbara lee la carta de Irene y Leonardo

Una misiva que llegó “sola” Desde ese momento, Leonardo estaba convencido de que la responsable de hacer llegar la carta a Bárbara había sido Irene. “Si no está enamorada de mí, no me explico por qué le hizo llegar la misiva a Bárbara. Por más vueltas que le doy a la cabeza solo se me viene una idea: que usted deseaba que Bárbara y yo nos peleáramos”. Por su parte, Irene no entiende cómo llegó la carta a su amiga y se ha defendido en varias ocasiones: “No sé cómo le ha llegado la misiva, ya se lo he dicho. ¿Es que no confía en mi palabra?”. El misterio no se había resuelto hasta ahora. Valle Salvaje - La sorpresa de Bárbara a Irene y Leonardo t