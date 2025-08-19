Irene descubre quién entregó la carta a Bárbara ¡Y no esperas que fuera este personaje de Valle Salvaje!
- Por alguna extraña razón, la carta apareció en el escritorio de Bárbara
- Disfruta de todos los capítulos de Valle Salvaje, en La 1 y RTVE Play
La calma en Valle Salvaje se vio alterada cuando Bárbara descubrió una carta que la dejó completamente rota. La Salcedo de la Cruz se enteró de que aquellos que consideraba sus amigos, habían tenido un desliz. Desde entonces, las suposiciones y teorías sobre quién había hecho llegar la carta a Bárbara han estado a la orden del día.
Una confesión en tinta
Leonardo e Irene decidieron confesarle a Bárbara el desliz que tuvieron aquella noche. Tras el arrepentimiento provocado por el beso, consideraron que la mejor forma de hacerlo era a través de una misiva, que para Bárbara “abundaba en detalles”. Aunque habían escrito la carta, los dos amigos decidieron no entregársela hasta que Amanda, la madre de Leonardo, abandonara el valle.
Sin embargo, algo inesperado hizo que la misiva llegara antes de tiempo. Por alguna extraña razón, la carta apareció debajo de un libro en el escritorio de Bárbara, dejándola muy afectada tras leer las líneas que habían escrito Leonardo e Irene. Desde entonces, a la joven Salcedo de la Cruz se le ha visto destrozada y evitando la compañía de sus amigos.
Una misiva que llegó “sola”
Desde ese momento, Leonardo estaba convencido de que la responsable de hacer llegar la carta a Bárbara había sido Irene. “Si no está enamorada de mí, no me explico por qué le hizo llegar la misiva a Bárbara. Por más vueltas que le doy a la cabeza solo se me viene una idea: que usted deseaba que Bárbara y yo nos peleáramos”. Por su parte, Irene no entiende cómo llegó la carta a su amiga y se ha defendido en varias ocasiones: “No sé cómo le ha llegado la misiva, ya se lo he dicho. ¿Es que no confía en mi palabra?”. El misterio no se había resuelto hasta ahora.
La buena intención de Francisco
Para intentar esclarecer lo ocurrido, Irene ha aprovechado que el mayordomo estaba en su alcoba para preguntarle directamente si había visto una misiva sellada en su coqueta. Para sorpresa de Irene, Francisco sí que vio una carta dirigida a Bárbara y, en un intento de complacer a la Gálvez de Aguirre, la entregó a la señorita Bárbara. “No me de las gracias, mi trabajo es adelantarme a sus deseos antes siquiera de que los necesite”, explica Francisco. El mayordomo preocupado al ver la reacción de Irene, le pregunta si “temía que se hubiera extraviado la misiva” y para desgracia de ella, eso no era lo que le preocupaba.
Con el misterio destapado, ¿qué pasará con el mayordomo de la Casa Grande? ¿Cesarán las especulaciones de Leonardo sobre Irene? No te pierdas Valle Salvaje, todas las tardes a las 17:20 h en La 1.