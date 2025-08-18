Las sospechas de Adriana que nos llevan al primer capítulo: José Luis y Victoria orquestaron el asesinato de su padre para quedarse con Valle Salvaje
- Adriana está convencida de que la muerte de su padre no fue casualidad
- Disfruta de todos los capítulos de Valle Salvaje, en La 1 y RTVE Play
La diaria de La 1 daba en los últimos capítulos un giro revelador tras la confesión de Atanasio a Adriana. Gracias a su intervención, la verdad sobre las tierras de Valle Salvaje ya ha salido a la luz y las sospechas de la protagonista sobre la muerte de su padre apuntan a que todo fue plan del duque y su tía Victoria.
Un plan orquestado
En el primer capítulo, la repentina muerte de su padre obligó a Adriana a dejar la Villa de Madrid y marchar a Valle Salvaje para casarse con Julio, el primogénito de los Gálvez de Aguirre. La protagonista cumplía así el supuesto pacto de su padre, don Evaristo. Lo que desconocía Adriana es que todo había sido planeado por Victoria y José Luis.
Si bien la mano ejecutora del plan fue Isabel, el aya de los hermanos, los artífices del plan tenían como objetivo acabar con Evaristo y tener así vía libre para que la unión entre Julio y Adriana se llevase a cabo. Gracias a este enlace, el duque ha conseguido mantener hasta ahora la apariencia de estabilidad para los Gálvez de Aguirre y ocultar que las tierras pertenecen a los Salcedo de la Cruz. Ahora, con los documentos revelados por Atanasio, todo se tambalea en el valle.
La verdad sale a la luz
Atanasio, como secretario del duque, ha utilizado su acceso a documentos confidenciales para ayudar a Adriana a descubrir la verdad sobre la herencia de los hermanos. En los últimos capítulos, Atanasio le hace entrega de los documentos que robó al duque para que Adriana pueda comprobar que Valle Salvaje pertenece a su familia.
Adriana ha sido consciente de hasta dónde pueden llegar su tía y José Luis: “Siempre me he preguntado por qué un Gálvez de Aguirre querría casar a su primogénito con la hija de un prestamista” le confiesa Adriana a Rafael, quien se muestra reacio a pensar que su padre ha sido capaz de hacer algo así. “Hablé con mi padre antes de que muriera. Me dijo que estaba dispuesto a aceptar mi deseo, que no me iba a casar con nadie”. Evaristo podría haber expulsado a los Gálvez de Aguirre de su territorio por el impago de las rentas, lo que aviva aún más las sospechas de Adriana: “la muerte de mi padre no es tan casual como creía”. Y es que son los duques de Valle Salvaje los que están detrás de la muerte de su padre.
Ahora que están todas las cartas sobre la mesa, ¿seguirá Adriana persiguiendo la verdad? ¿Será el fin de los duques de Valle Salvaje? No te pierdas ‘Valle Salvaje’ todas las tardes a las 17:20 h en La 1 y RTVE Play.