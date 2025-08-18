Las sospechas de Adriana que nos llevan al primer capítulo: José Luis y Victoria orquestaron el asesinato de su padre para quedarse con Valle Salvaje

La diaria de La 1 daba en los últimos capítulos un giro revelador tras la confesión de Atanasio a Adriana. Gracias a su intervención, la verdad sobre las tierras de Valle Salvaje ya ha salido a la luz y las sospechas de la protagonista sobre la muerte de su padre apuntan a que todo fue plan del duque y su tía Victoria.

Un plan orquestado En el primer capítulo, la repentina muerte de su padre obligó a Adriana a dejar la Villa de Madrid y marchar a Valle Salvaje para casarse con Julio, el primogénito de los Gálvez de Aguirre. La protagonista cumplía así el supuesto pacto de su padre, don Evaristo. Lo que desconocía Adriana es que todo había sido planeado por Victoria y José Luis. Isabel traiciona a Adriana y mata a Evaristo en 'Valle Salvaje' Si bien la mano ejecutora del plan fue Isabel, el aya de los hermanos, los artífices del plan tenían como objetivo acabar con Evaristo y tener así vía libre para que la unión entre Julio y Adriana se llevase a cabo. Gracias a este enlace, el duque ha conseguido mantener hasta ahora la apariencia de estabilidad para los Gálvez de Aguirre y ocultar que las tierras pertenecen a los Salcedo de la Cruz. Ahora, con los documentos revelados por Atanasio, todo se tambalea en el valle.