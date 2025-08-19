¿Qué pueblo del Grand Prix crees que ganará la gran final de la temporada? ¡Vota por tu favorito!

Se acerca el final de agosto y con él llega la final del Grand Prix, el concurso que une a la familia y el abuelo y el niño disfrutan cada verano. Cubas de la Sagra (Comunidad de Madrid) y San Sebastián de la Gomera (Canarias) se enfrentan en un duelo épico el próximo lunes, tras derrotar en semifinales a Urduliz (País Vasco) y Herencia (Castilla-La Mancha), respectivamente.

El pueblo madrileño venció con claridad por 29 a 14 a los vizcaínos en la primera semifinal de la pasada semana. Los canarios protagonizaron una remontada histórica en la última prueba, el diccionario. Pasaron de perder por seis puntos a ganar por 29 a 23, tras hacer pleno y los castellanomanchegos fallar dos de tres. Los de Ciudad Real venían de ser el mejor equipo de los diez participantes.

En la primera fase, Cubas de la Sagra venció por 28 a 25 a L'Arboç (Cataluña), un duelo de máxima igualdad que hizo que los madrileños pasaran como segundos. San Sebastián de la Gomera fue cuarto, último equipo que entraba en las semifinales, tras imponerse por 27 a 12 a Alagón (Aragón).

Máxima igualdad entre los dos mejores pueblos del año Herencia perdió su condición de mejor pueblo de la primera fase al caer en semifinales. Los castellanomanchegos sumaron 55 puntos en sus dos programas. El equipo con mejor puntuación ha pasado a ser Cubas de la Sagra con 57 (28 ante L'Arboç y 29 contra Urduliz). Pero San Sebastián de la Gomera solo tiene un punto menos, 56 (27 frente a Alagón y 29 contra Herencia).