Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Els programes de televisió de RTVE Catalunya

"Remember", el viatge d'un home per fer justícia abans d'oblidar-ho tot

  • Pil-Joo, un home de 80 anys i veterà de la Guerra de Corea, viu amb Alzheimer i un tumor cerebral terminal
  • La pel·lícula de 2022 disponible a RTVE Play Catalunya en català
No recomendado para menores de 18 años El Cinema de La 2 - Remember - Cinema en català | Veure pel·lícula
Remember - El Cinema de La 2
Nadia Somoza
Nadia Somoza
  • Facebook
  • X
  • Bluesky
  • WhatsApp
  • La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
  • El contenido ha sido guardado en su lista

Els amants del cinema asiàtic ja tenen una nova cita imprescindible. Remember (Rimembeo), el potent drama sud-coreà dirigit per Lee Il-hyung ja està disponible a RTVE Play Catalunya en català!

Remember

Remember

Un drama i thriller vertiginós

Pil-Joo és un home de prop de 80 anys, veterà de la Guerra de Corea, que viu amb Alzheimer i un tumor cerebral terminal. Durant la seva joventut, en plena ocupació japonesa (1910-1945), la seva família va ser assassinada, un trauma que ha portat silenciosament tota la vida.

No recomendado para menores de 7 años Las heridas de los crímenes de guerra de Japón en Corea continúan abiertas 75 años después
Las heridas de los crímenes de guerra de Japón en Corea continúan abiertas 75 años después

Quan sap que li queda poc temps abans que la memòria i la salut li fallin completament, decideix iniciar un pla minuciós per eliminar un a un els responsables, noms que porta tatuats als dits per no oblidar-los.

Per dur a terme la seva venjança, es guanya la complicitat (o més aviat la participació forçada) d’In-gyu, un jove treballador del mateix restaurant on Pil-Joo fa hores. Aquest, amb problemes personals i deutes, acaba sent el conductor i ajudant d’una missió que esdevé un vertiginós viatge de carretera ple de persecucions, moments d’alta tensió i dilemes morals.

Els protagonistes de Remember

Els protagonistes de Remember

Estrenada originalment el 2022 i reproduïda a més de 115 països, Remember combina suspens, drama històric i una profunda reflexió sobre la memòria i la justícia. Ara, el públic català pot endinsar-se en aquesta història colpidora des de casa gràcies a RTVE Play.

Més de 20 pel·lícules en català, de franc

Si t'agrada veure pel·lícules en català o doblades al català, a RTVE Play Catalunya pots trobar un catàleg amb més de 20 films disponibles. L'accés a la plataforma és gratuït i només cal que et subscriguis a la web per poder gaudir de tot el contingut.

Es noticia: