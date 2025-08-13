"Remember", el viatge d'un home per fer justícia abans d'oblidar-ho tot
- Pil-Joo, un home de 80 anys i veterà de la Guerra de Corea, viu amb Alzheimer i un tumor cerebral terminal
- La pel·lícula de 2022 disponible a RTVE Play Catalunya en català
Els amants del cinema asiàtic ja tenen una nova cita imprescindible. Remember (Rimembeo), el potent drama sud-coreà dirigit per Lee Il-hyung ja està disponible a RTVE Play Catalunya en català!
Un drama i thriller vertiginós
Pil-Joo és un home de prop de 80 anys, veterà de la Guerra de Corea, que viu amb Alzheimer i un tumor cerebral terminal. Durant la seva joventut, en plena ocupació japonesa (1910-1945), la seva família va ser assassinada, un trauma que ha portat silenciosament tota la vida.
Quan sap que li queda poc temps abans que la memòria i la salut li fallin completament, decideix iniciar un pla minuciós per eliminar un a un els responsables, noms que porta tatuats als dits per no oblidar-los.
Per dur a terme la seva venjança, es guanya la complicitat (o més aviat la participació forçada) d’In-gyu, un jove treballador del mateix restaurant on Pil-Joo fa hores. Aquest, amb problemes personals i deutes, acaba sent el conductor i ajudant d’una missió que esdevé un vertiginós viatge de carretera ple de persecucions, moments d’alta tensió i dilemes morals.
Estrenada originalment el 2022 i reproduïda a més de 115 països, Remember combina suspens, drama històric i una profunda reflexió sobre la memòria i la justícia. Ara, el públic català pot endinsar-se en aquesta història colpidora des de casa gràcies a RTVE Play.
Més de 20 pel·lícules en català, de franc
Si t'agrada veure pel·lícules en català o doblades al català, a RTVE Play Catalunya pots trobar un catàleg amb més de 20 films disponibles. L'accés a la plataforma és gratuït i només cal que et subscriguis a la web per poder gaudir de tot el contingut.