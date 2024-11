Si t'agrada veure pel·lícules doblades al català, aquí pots trobar un catàleg de films que estan disponibles a la plataforma RTVE Play Catalunya. L'accés és totalment gratuït i només cal que et subscriguis! En tens més d'una trentena per gaudir del millor cinema.

La cançó del mariner Grace està totalment horroritzada per les condicions en què viu el seu pare vidu, Howard, un capità de vaixell retirat. Contracta una vídua local, Annie, perquè netegi i cuini per a ell, cosa que no fa més que enfurir el vell rondinaire. Però l'enèrgica Annie no aguantarà les ximpleries. A mesura que tots dos estan més units, una envejosa Grace es nega a acceptar el canvi d'humor de Howard. Cinema en català La cançó del mariner Grace està totalment horroritzada per les condicions en què viu el seu pare vidu, Howard, un capità de vaixell retirat.... Ver ahora

Close Leo i Rémi són amics de la infància. Tenen tretze anys i són el que s'han anomenat tota la vida amics íntims. Juguen, passen molt de temps a casa d'un o altre, on fins i tot es queden junts a dormir. No hi ha malícia, ni jocs tèrbols, ni res que faci pensar en alguna cosa que no sigui la típica amistat infantil cridada a durar tota la vida. Són com germans. Tot i que els companys de classe sospiten una altra cosa des del primer dia. Fins que un succés impensable els separa. Léo s'acosta llavors a Sophie, la mare de Rémi, per intentar entendre. Cinema en català Close Leo i Rémi són amics de la infància. Tenen 13 anys i són el que s'han anomenat tota la vida amics íntims. Fins que un succés impensable els separa.... Ver ahora

Una altra ronda Quatre professors d’institut s’embarquen en un experiment sociològic en el qual cadascun d’ells haurà de mantenir la taxa d'alcohol en el seu cos al mateix nivell, durant la seva vida diària. Ho faran per intentar demostrar d'aquesta manera que poden millorar en tots els aspectes de la seva vida. Cinema en català Una altra ronda Quatre professors d'institut s'embarquen en un experiment sociològic en el qual cadascun d'ells haurà de mantenir la taxa d'alcohol en el seu cos.... Ver película

Especials Bruno i Malik són dos amics molt diferents en caràcter i creences religioses, que porten 20 anys a càrrec de dues organitzacions sense ànim de lucre. Bruno treballa amb nens autistes i Malik educa i forma a joves conflictius de barris pobres perquè siguin cuidadors de casos extrems. Tots dos han creat una associació excepcional, fora dels entorns tradicionals, per a persones extraordinàries. Cinema en català Especials Bruno i Malik són dos amics que porten 20 anys a càrrec de dues organitzacions sense ànim de lucre per a ajudar a nens i adolescents autistes.... Ver ahora

Tres pisos Relat sobre els membres de tres famílies els apartaments de les quals estan en el mateix bloc de classe mitjana. Es tracta d'un jove matrimoni, Lucio i Sara, que sospita que el seu veí Renato, ha abusat de la seva filla; una mare, Monica de dos fills el marit dels quals Giorgio està sempre fora treballant; i una jutge jubilada, Daura que exerceix el mateix treball del seu marit Vittorio. Cinema en català Tres pisos Relat sobre els membres de tres famílies els apartaments de les quals estan en el mateix bloc de classe mitjana, a la ciutat de Roma.... Ver película

Arthur Rambo Qui és Karim D.? El nou escriptor, jove i compromès, de qui els mitjans mai en tenen suficient? O el seu àlies, Arthur Rambo, autor de missatges alimentats per l'odi que es van escriure fa temps i que es van extreure, un dia, dels llocs web de les xarxes socials? Cinema en català Arthur Rambo Qui és Karim D.? El nou escriptor, jove i compromès, de qui els mitjans mai en tenen suficient? O el seu àlies a les xarxes, Arthur Rambo?... Ver película

Entre nosaltres Nina (Barbara Sukowa) i Madeleine (Martine Chevallier) són veïnes. Viuen l'una enfront de l'altre i tot i que semblen les millors amigues són molt més que això. De fet, fa anys que mantenen una relació sentimental en secret fins que una tragèdia sacseja les seves vides i fa trontollar tot el que tenien planejat. Cinema en català Entre nosaltres Dirigida per Filippo Meneghetti, la seva òpera prima 'Entre nosaltres' explora les relacions amoroses durant la vellesa en clau LGTBIQ+.... Ver película

París, districte 13 París, districte 13, barri de les Olympiades. Tres noies i un noi. Émilie coneix Camille, que se sent atret per Nora, que, de vegades, es creua al camí d'Amber. Són amics, de vegades amants i, sovint, totes dues coses. Es tracta d'uns joves urbanites que no tenen clar què és el que busquen de l'amor o quins termes poden definir el sentiment i les relacions amoroses. Però, es moren de ganes per endinsar-s'hi. Arriben a la intimitat molt ràpidament, però després no saben ben bé què fer-ne. Cinema en català París, districte 13 Un embull de relacions sentimentals entre parelles que entrecreuen l'amistat i l'amor al barri de les Olympiades, al districte 13 de París.... Ver película

La dona de l'espia 1940, el Japó. La nit anterior a l'esclat de la Segona Guerra Mundial, el comerciant local Yusaku Fukuhara deixa a la seva esposa Satoko a casa i viatja a Manxúria amb el seu nebot. Allí és testimoni casual d'un acte bàrbar i decideix prendre mesures per a revelar-lo al món. Després d'un malentès inicial, la seva esposa descobreix les veritables intencions del seu marit i decideix protegir-lo de manera incondicional. En qui es pot confiar? Cinema en català La dona de l'espia Yusaku és el director d'una companyia a Kobe i està casat amb Satoko. En un viatge a Manchuria el 1940, Yusaku descobreix un terrible secret nacion... Ver película

Promeses a París Després de tota una trajectòria com a alcaldessa d'una ciutat pròxima a París, Clémence afronta el seu major repte fins al moment: ser ministra. Sempre s'ha bolcat amb els més desfavorits per salvar a la ciutat de la pobresa comptant amb l'ajuda de la seva mà dreta, Yazid. Però ara la possibilitat d'aquest nou càrrec despertarà en ella una ambició desconeguda. Serà capaç de mantenir el seu compromís amb els ciutadans i la seva integritat política o acabarà sucumbint al poder? Cinema en català Promeses a París Després de tota una trajectòria com a alcaldessa d'una ciutat a prop de París, Clémence afronta el seu major repte: presentar-se com a ministra.... Ver película

Ali & Ava Per diferents raons, Ali i Ava se senten sols. Es coneixen a través de Sofia, la filla dels inquilins eslovacs d'Ali a qui Ava cuida. A partir d'aleshores i durant un mes, una connexió profunda comença a créixer entre ells, malgrat les seqüeles de la relació anterior de l'Ava i la confusió emocional de l'Ali. Tot plegat alimentat per la passió de tots dos per la música. Cinema en català Ali & Ava Per diferents raons, Ali i Ava se senten sols. Es coneixen a través de la filla dels inquilins d'Ali. A partir d'aleshores, una connexió comença a ... Ver película

Tokyo Shaking 11 de març de 2011. El terratrèmol més gros que ha experimentat Tòquio desencadena el desastre de Fukushima. Alexandra acaba d'arribar al país procedent de França, per a treballar en un banc i inesperadament, ha d'afrontar aquesta crisi nuclear. Cinema en català Tokyo Shaking El terratrèmol més gros que ha experimentat Tòquio desencadena el desastre de Fukushima. Alexandra acaba d'arribar al país i ha d'afrontar el desas... Ver película

Formentera Lady Samuel (José Sacristán), viu com un hippie a l'illa de Formentera des de la dècada dels setanta. La seva llibertat i tranquil·litat es veuen pertorbades quan apareix la seva filla Anna (Nora Navas) al costat del seu fill Marco. Samuel haurà de quedar-se a càrrec del nen… I aprendrà a fer alguna cosa que mai va fer abans: cuidar algú. Cinema en català Formentera Lady Samuel viu com un hippie a Formentera des dels 70 però, la seva llibertat i tranquil·litat es veuen pertorbades quan apareixen la seva filla i el s... Ver película

Hava, Maryam, Ayesha Tres dones afganeses de diferents contextos socials s'enfronten al repte més important de les seves vides. Hava és una dona embarassada a la qual ningú importa, que viu amb el seu pare i amb la seva madrastra. Maryan, una intel·ligent reportera de televisió, està a punt de divorciar-se del seu infidel marit quan descobreix que està embarassada. Ayesha, una noia de 18 anys, accepta casar-se amb el seu cosí després d'haver quedat encinta d'un noi que desapareix sobtadament després de descobrir el seu embaràs. Les tres han de resoldre els seus problemes per si mateixes per primera vegada en les seves vides. Cinema en català Hava, Maryam, Ayesha Tres dones afganeses de diferents contextos socials s'enfronten al repte més important de les seves vides en una societat on no és fàcil ser lliure... Ver película

L'esdeveniment França, 1963. Anne és una jove estudiant brillant amb un futur prometedor al davant. Però quan es queda embarassada veu com desapareix l'oportunitat d'acabar els seus estudis i escapar de les limitacions del seu entorn social. Davant la proximitat dels seus exàmens finals i conforme va creixent el seu ventre, Anne decideix actuar, encara que hagi d'enfrontar-se a la vergonya i al dolor, encara que hagi d'arriscar-se a anar a la presó per a fer-ho... Cinema en català L'esdeveniment França, 1963. Anne, una jove estudiant brillant amb un futur prometedor al davant, es queda embarassada i la seva vida canvia per complet.... Ver película

A temps complet Julie fa un esforç titànic per a criar als seus dos fills als afores de París i conservar al mateix temps la seva feina en un hotel de luxe en el centre. Just quan aconsegueix una entrevista per al treball que feia temps que desitjava, esclata una vaga general que paralitza tot el transport públic i posa en risc el delicat equilibri que Julie havia construït. Comença llavors una carrera embogida contra el temps en la qual Julie no pot permetre's flaquejar. Cinema en català A temps complet Julie fa un esforç titànic per a criar als seus dos fills als afores de París i conservar al mateix temps la seva feina en un hotel de luxe en el c... Ver película

Aisha Una jove nigeriana cerca asil a Irlanda. Atrapada durant anys al sistema d'immigració, coneix l'expresoner Conor Healy. Però el seu futur a Irlanda és incert. Cinema en català Aisha Aisha, una jove nigeriana, cerca asil a Irlanda. Atrapada durant anys al sistema d'immigració, coneix l'expresoner Conor Healy.... Ver película

La pitjor persona del món Julie és una noia de trenta anys i la seva vida és un desastre existencial. Sent que ha malgastat part del seu talent i el seu nuvi Aksel, un exitós novel·lista gràfic, la pressiona perquè contingui la seva energia i senti el cap. Una nit es cola en una festa i coneix Eivind, un jove encantador. Trigarà poc a trencar amb Aksel i embarcar-se en una nova relació amb l'esperança que la seva vida adquireixi una nova perspectiva. No obstant això, haurà d'adonar-se que ja és massa tard per certes opcions vitals. 'La pitjor persona del món', una pel·lícula sobre les crisis existencials, a RTVE Play

The Royal Game Viena, 1938. Els nazis s'acaben d'annexionar a Àustria i el notari Josef Bartok sap que està en perill. Mentre es prepara per fugir, és detingut per la Gestapo i tancat en un hotel reconvertit en presó. Només sortirà si col·labora amb els nazis, però Bartok no està disposat a cedir. Aïllat, la soledat comença a fer efecte fins que aconsegueix robar un llibre d'escacs, que serà el seu punt de suport per mantenir-se amb seny i convertir la resistència en un joc. Cinema en català The Royal Game 'The Royal Game', la pel·lícula dirigida per Philipp Stölzl l'any 2021, disponible a RTVE Play Catalunya. Un film sobre el nazisme.... Ver película

Drive My Car Basada en un conte de l'escriptor Haruki Murakami, el protagonista de la pel·lícula és Yusuke Kafuku, actor i director de teatre, que malgrat no ser capaç de recuperar-se d'un drama personal, accepta muntar l'obra 'Tío Vania' en un festival d'Hiroshima. Allà, coneix a Misaki, una jove reservada que li han assignat com a xòfer. A mesura que passen els trajectes, la sinceritat creixent de les seves converses els obliga a enfrontar-se al seu passat i acaben sortint a la llum secrets de les seves vides. Cinema en català Drive My Car Yusuke Kafuku, actor i director de teatre, coneix a Misaki, una jove reservada que li han assignat com a xòfer. Amb els trajectes la sinceritat cre... Ver ahora

Mamà Maria Patience Portefeux treballa com a traductora d'àrab per a la policia de París. Tractant d'encobrir al fill de la dona que cuida a la seva mare, Patience s'involucra en un assumpte de drogues, tenint accés a un gran carregament de cànnabis. Simultaniejant el seu treball en la brigada antidroga, es convertirà en la famosa distribuïdora de droga, Mamà Maria. Cinema en català Mamà Maria Patience, que treballa com a traductora en la policia de París, s'involucra casualment en un assumpte de drogues, accedint a un carregament de mari... Ver ahora

Madame Curie Marie Sklodowska-Curie, nascuda a Polònia i resident a París, va dedicar la seva vida a la recerca científica i a la lluita pel respecte a la igualtat entre homes i dones. Els seus descobriments en el camp de la radioactivitat a inicis del segle XX, van canviar el món per sempre. A mesura que descobreix elements radioactius prèviament desconeguts, aviat es torna terriblement evident que la seva recerca podria conduir a aplicacions en medicina que permetrien salvar milers de vides, però també a usos en la guerra que podrien destruir milions d'elles. Cinema en català Madame Curie Marie Curie va dedicar la seva vida a la investigació científica. Els seus descobriments en el camp de la radioactivitat van canviar el món.... Ver ahora

L'informe Auschwitz Aquesta és la història de Freddy i Walter, dos joves jueus eslovacs que van ser deportats a Auschwitz en 1942. El 10 d'abril de 1944, després d'una planificació meticulosa i amb l'ajuda i la resistència dels seus reclusos, aconsegueixen escapar. Demacrats i ferits, travessen les muntanyes de retorn a Eslovàquia per trobar-se amb la resistència i la Creu Roja. Recopilen un informe detallat sobre el genocidi en el camp. Cinema en català L'informe Auschwitz Basada en fets reals. Dos joves jueus eslovacs escapen d'Auschwitz en 1944. Han elaborat un informe detallat del genocidi per denunciar-lo.... Ver ahora

Incerta glòria Al front d'Aragó, el 1937, Lluís, un jove oficial republicà, destinat a un lloc temporalment inactiu en un erm desert, coneix a una enigmàtica vídua de la qual s'enamora i que aconsegueix engalipar-ho per a falsificar un document que la converteixi en la senyora de la comarca. A partir d'aquest moment, la fèrria moral del soldat es desgasta progressivament fins que arriba a perdre-la per complet, quan la dona l'obliga a matar al seu millor amic a canvi de proporcionar-li els mitjans per a salvar la vida del seu fill. Cinema en català Incerta glòria Lluís, un jove oficial republicà, coneix a una vídua de la qual s'enamora i que aconsegueix engalipar-ho per a convertir-la en la senyora de la com... Ver película

Cartes a Roxane París, 1897, en plena Belle Époque. Edmond Rostand és un dramaturg prometedor. Però tot el que ha escrit ha estat un fracàs i ara sofreix una paràlisi creativa total. Gràcies a la seva admiradora, la gran actriu Sarah Bernhardt, coneix al millor actor del moment, Constant Coquelin, que insisteix a interpretar la seva pròxima obra. I, a més, vol estrenar-la dins de tres setmanes. El gran problema per a Edmond és que encara no la té escrita. Especials en català Cartes a Roxane París, 1897. En plena Belle Époque, un jove dramaturg aconsegueix triomfar quan li presenten al millor actor del moment i escriu una obra a la seva... Ver ahora

Barcelona, nit d'hivern Barcelona. Durant la màgica Nit de Reis, divertits i commovedors personatges viuen històries d'amor romàntiques, eixelebrades i a vegades, agredolces. Si vols veure aquesta pel·lícula en català nomès has de clicar a l'opció 'versió original'. Somos cine Barcelona, noche de invierno Barcelona. Durante la mágica Noche de Reyes, divertidos y conmovedores personajes viven historias de amor románticas, alocadas y, a veces, agridulc... Ver película

Contra En una ciutat alemanya, una jove de l'extraradi, immigrant musulmana, que somia amb ser advocada es matricula en la Facultat de Dret, però el primer dia de classe té un enfrontament amb un professor polèmic, conegut per ser provocatiu i per parlar fora de to. Obligat per la Universitat, el professor ha de preparar a la jove per a un concurs de debat nacional. Encara que cínic i arrogant, podria ser l'entrenador perfecte per a l'entusiasta estudiant, però abans hauran de ser capaces de superar els seus propis prejudicis. Cinema en català Contra Una jove immigrant musulmana que somia amb ser advocada es matricula en Dret, però el primer dia de classe té un enfrontament amb un polèmic profes... Ver ahora

Ondina Ondina treballa al Senat de Berlín com a guia de desenvolupament urbà. És doctora en Història i viu en un petit apartament en Alexanderplatz. No obstant això, sota una aparença de vida urbana moderna s'amaga un vell mite: si l'home al qual mestressa la traeix, ella haurà de matar-li i tornar a l'aigua d'on va venir. Així, quan el seu amant Johannes la deixa per una altra, Ondina creu que no té elecció, però gairebé immediatament coneix a Christoph, un bussejador industrial, i s'enamora d'ell inesperadament. Cinema en català Ondina Ondina treballa al Senat de Berlín com a guia de desenvolupament urbà. Però quan el seu amant l'abandona, l'antic mite s'apodera d'ella.... Ver ahora

Worth Basada en fets reals. Kenneth Feinber és un prestigiós advocat de Washington D. C. que accepta l'encàrrec d'administrar el Fons de Compensació per a les víctimes de l'11 de setembre. En la seva lluita per la defensa dels interessos dels afectats entre l'embull burocràtic i política estatunidenca, descobrirà l'essència sentimental de la vida. Cinema en català Worth Basada en fets reals. Un prestigiós advocat accepta l'encàrrec d'administrar el Fons de Compensació per a les Víctimes de l'11 de setembre.... Ver ahora

Els dies que vindran Només fa un any que surten junts quan Vir i Lluís descobreixen que estan embarassats. Durant 9 mesos, seguirem l'aventura d'aquesta jove parella barcelonina, el gir enorme que donarà la seva vida, les seves pors, alegries, les seves expectatives i les realitats que, durant el seu embaràs, creixen davant ells. Cinema en català Els dies que vindran Només fa un any que surten junts quan Vir i Lluís descobreixen que esperen un fill. Durant 9 mesos, seguirem l'aventura d'aquesta jove parella barc... Ver película

The farewell Després de descobrir que la seva estimada matriarca pateix un càncer de pulmó terminal, la seva família decideix que ella no ho sàpiga, i convoquen una reunió familiar a la Xina on s'espera que hi acudeixin tots els membres que l'han conegut al llarg de la seva vida. Encara que els pares de Billi, que viuen a Nova York, es neguen a participar en allò que per a ells és una farsa, la seva jove i tossuda filla posa rumb a la Xina per poder acomiadar-se de la seva àvia i, de passada, tornar a forjar els vincles perduts amb la família a causa de la distància. Cinema en català The farewell Després de descobrir que la seva estimada matriarca pateix un càncer de pulmó terminal, la família decideix que ella no ho sàpiga, i convoquen una ... Ver ahora

Rusc En un poble molt unit de Kosovo, les famílies lluiten per a arribar a final de mes, ansioses per rebre notícies dels marits, pares i fills que van anar a la guerra. Quan les abelles de Fahrije deixen de produir mel, decideix treure's el permís de conduir i s'aventura a la ciutat per a vendre ajvar casolà en una botiga de comestibles local. La seva ingenuïtat i ambició posen a prova als habitants d'un poble conservador per naturalesa en el qual continuen vigents les nocions patriarcals i tradicionals de la societat. Cinema en català Rusc En un poble de Kosovo, les famílies lluiten per a arribar a final de mes, ansioses per rebre notícies dels familiars desapareguts en la guerra.... Ver ahora

Dating Amber A la Irlanda dels anys 80, els millors amics Eddie i Amber, fingeixen ser parella per a allunyar els rumors sobre la seva orientació sexual que corren per l'institut. Eddie està ansiós per entrar en l'exèrcit com el seu pare, mentre que Amber somia amb mudar-se al centre liberal de Londres. Cinema en català Dating Amber A la Irlanda dels anys 80, els millors amics Eddie i Amber, fingeixen ser parella per a allunyar els rumors sobre la seva orientació sexual.... Ver ahora

La plaça del Diamant Pel·lícula basada en la novel·la de Mercè Rodoreda. L'acció transcorre a Barcelona, entre els anys 30, abans de la Guerra Civil, fins entrada la postguerra. La protagonista és la Colometa, una noia que veu esfondrar-se el món al seu voltant a causa de la guerra. Cinema en català La plaça del Diamant - Pel·lícula sencera Pel·lícula basada en la novel·la de Mercè Rodoreda. Explica la història d'una noia, Colometa, en els anys abans i poc després de la Guerra Civil... Ver ahora

Estiu 1993 Frida, una nena de sis anys, afronta el primer estiu de la seva vida amb la seva nova família adoptiva després de la mort de la seva mare. Lluny del seu entorn pròxim, en ple camp, la nena ha d'adaptar-se a la seva nova vida. Somos cine Verano 1993 Ópera prima de Carla Simón, galardonada con el Premio Nacional de Cine 2023.... Ver película

Benvolguts camarades Lyudmila és membre del partit comunista local i una gran defensora dels ideals del règim. Durant una vaga laboral en una fàbrica de motors, veu com l'exèrcit, enviat pel Govern, dispara als manifestants i es produeix així una massacre. Aquest succés canviarà els seus ideals i els seus valors polítics per sempre. Amb la ciutat destruïda i agitada per les revoltes, molta gent resulta ferida o desapareguda, entre elles la filla de Lyudmila, cosa que l'obligarà a buscar-la entre el caos de la ciutat. Cinema en català Benvolguts camarades Lyudmila és membre del partit comunista local i una gran defensora dels ideals del règim... Ver ahora

Nahid Nahid narra el conflicte d'una jove dona divorciada que viu amb el seu fill en una petita ciutat al nord de l'Iran i desitja casar-se amb l'home del qual s'ha enamorat. D'acord amb les lleis del seu país, el pare té la custòdia del nen, però, no obstant això, el seu exmarit li ha garantit a ella el dret a la pàtria potestat del seu fill sota la condició que mai tornarà a casar-se. Lluitant per no perdre als seus dos sers estimats, ella haurà de valorar una tercera opció: un matrimoni temporal. Tanmateix, això la posa en una dificultat, ja que malgrat ser legal, no és una cosa ben rebuda per la societat que li envolta. Cinema en català Nahid Una jove iraniana divorciada ha aconseguit que el pare del seu fill li doni la custòdia a condició que ella no torni a casar-se de nou.... Ver ahora