Worth | El cinema de La 2

Basada en fets reals. Kenneth Feinber és un prestigiós advocat de Washington D. C. que accepta l'encàrrec d'administrar el Fons de Compensació per a les Víctimes de l'11 de setembre. En la seva lluita per la defensa dels interessos dels afectats entre l'embull burocràtic i política estatunidenca, descobrirà l'essència sentimental de la vida.