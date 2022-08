10 documentals en català que pots veure gratis aquest estiu!

Sabies que a la plataforma RTVE Play Catalunya pots trobar un munt de documentals en català gratis i sense necessitat que et subscriguis? Hi ha per a tots els gustos: biogràfics, de natura, sobre història… Hem seleccionat aquests deu, però a la web i l’APP tens molts més!

Pau Donés: complir els somnis Dos anys després de la mort del músic Pau Donés, recuperem el documental on el cantant del grup de Jarabe de Palo parlava de la vida i dels seus pensaments. Especials en català Pau Donés: complir els somnis Ver ahora

Montserrat Roig: l'hora violeta El documental s'endinsa en el procés d'investigació de l’escriptora i periodista Montserrat Roig que va donar a conèixer la deportació i mort de milers de republicans catalans en els camps de concentració i extermini nazis durant la Segona Guerra Mundial. Especials en català Montserrat Roig: l'hora violeta Ver ahora

L’Amazones L'Amazones, la selva més extensa del planeta, és plena de vida. Hi viu l'àguila harpia, guacamais, anacondes, simis... Descobreix els dofins de l'Amazones, i l'ocelot i les llúdries gegants. Som Documentals L'Amazones L'Amazones, la selva més extensa del planeta, és plena de vida. Hi viu l'àguila harpia, guacamais, anacondes, simis... Descobreix els dofins de l'A... Ver ahora

Les sinsombrero ‘Les sinsombrero’ és un homenatge a la generació de dones artistes i intel·lectuals més fecunda del segle XX a Espanya: la Generació del 27. Seguim la pista de tretze escriptores i artistes protagonistes d'aquella època, els noms de les quals va caure en l'oblit. Especials en català Las sinsombrero Ver ahora

Memòries del doctor Caparrós Passa revista a la primera sit-com que es va produir a Espanya, fa més de quaranta anys: 'Doctor Caparrós, medicina general', i a la figura del seu protagonista, Joan Capri que és considerat com l'actor català de més èxit al segle XX. Especials en català Memòries del doctor Caparrós Ver ahora

El Carib El Carib és un lloc mític de sorra blanca i aigua cristal·lina, però en realitat és molt més que això: amaga un món salvatge i selvàtic a la seva costa i sota les seves aigües. Som Documentals El Carib Wild Latam' recorre el Carib, un lloc mític de sorra blanca i aigua cristal·lina, que en realitat és molt més que això: amaga un món salvatge i sel... Ver ahora

La nena dels cabells blancs ′La nena dels cabells blancs′ repassa en imatges la vida i l’obra d’Ana María Matute, una de les escriptores més cèlebres de la literatura espanyola de postguerra, que va ser membre de la Real Academia Española i Premi Cervantes 2010.

Un segle, quatre rodes Aquest documental mostra l’evolució passada, present i futura de la relació entre el cotxe i la societat. Actors com Marc Clotet, l’economista Josep Maria Gay de Liébana, la cuinera Carme Ruscalleda, l’humorista José Corbacho, entre altres, expliquen com els ha canviat tenir o no tenir cotxe. Especials en català Un segle, quatre rodes Ver ahora