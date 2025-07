Las confesiones más heavis del estreno de '¿Algo que declarar?': "Me he liado con más de 100 mujeres"

El nuevo dating show de La 1 y RTVE Play, presentado por Pablo Chiapella, ha arrancado con fuerza este miércoles por la noche. ¿Algo Que Declarar?, adaptación española del exitoso formato internacional Baggage, ha puesto sobre la mesa el pasado sentimental —y a veces explosivo— de los participantes. En este primer programa hemos conocido tres casos distintos y una buena colección de secretos inesperados que, entre risas, incomodidades y confesiones, marcaron el tono del formato. Aquí recopilamos algunas de las revelaciones más sorprendentes de este estreno.

La cifra ha sorprendido a Nerea, aunque Walid la ha justificado con naturalidad, asegurando que simplemente ha vivido su soltería con libertad. Esto, sin embargo, no ha sido suficiente para que Nerea se cargase con su maleta.

Nerea ha sido la primera buscadora del programa y entre sus tres pretendientes ha destacado Walid, un entrenador personal de 23 años natural de Málaga. Su secreto más contundente ha sido directo y sin rodeos: "Me he liado con más de 100 mujeres" .

La segunda de ellas ha sorprendido también: "Llevo tatuada una carta escrita de mi ex" . Adrián se ha quedado boquiabierto con esta maleta de Juan Carlos, que ha confesado haberse realizado este tatuaje de forma imprudente y cegado por su enamoramiento. Y tan sorprendente como esa revelación ha sido cuando ha dicho dónde tenía el tatuaje: ocupando todo su muslo . Y aunque Adrián se ha mostrado dispuesto a cargar con esta maleta, entre los dos no ha habido "match".

En el segundo caso, Adrián se ha enfrentado a dos pretendientes con maletas bien cargadas. La primera de ellas ha sido muy heavy: "He tenido sesiones de 18 horas de sexo" . El dueño de esta maleta era Daniel. Según ha explicado el joven natal de Pontedeume, no se trata de una proeza continua, sino de citas largas y con mucha conexión en las que el sexo se mezcla con conversaciones, copas y picoteo.

"Me he acostado con una chica y al día siguiente con su madre"

El giro más inesperado del programa ha venido de la mano de Lucas. El buscador del tercer caso de la noche ha sorprendido a todos con el contenido de su maleta roja, esa que no se abre hasta hacer match: "Me he acostado con una chica y al día siguiente con su madre".

Según ha contado, conoció a la hija durante un viaje y pasaron la noche juntos. A la mañana siguiente, coincidió con la madre en el desayuno del hotel… y la química hizo el resto.