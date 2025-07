Rafael cuenta a Adriana la verdad de su matrimonio con Úrsula en Valle Salvaje

Desde que Rafael descubriera que Adriana estaba embarazada, no ha parado hasta conseguir hablar con ella. La Salcedo de la Cruz le ha insistido que no quiere volver a tener ningún tipo de relación con él. Todavía está muy dolida por haberle prometido irse juntos y acto seguido confirmar el compromiso con su prima. Claro que, ella desconoce que Úrsula tiene amenazado al hijo del duque con contar todo si no se casa con ella. Hasta ahora, que Rafael no ha podido más y lo ha gritado a los cuatro vientos. ¿Quieres saber qué es lo que ha pasado entre la pareja para llegar a ese punto? ¡Te contamos todos los detalles!

Adriana no quiere hablar con Rafael La joven Salcedo de la Cruz está descansando de su paseo por las tierras cuando Rafael consigue encontrarla. Al verle, Adriana se levanta con la intención de marcharse, pero el segundo hijo del duque le pide que le escuche. Él solo quiere saber cómo está, cómo se encuentra dentro de su estado de salud, y lo quiere saber de corazón. Si come bien, si duerme bien, independientemente de todo lo que ha pasado entre ellos. "Son dos cosas que no se pueden separar", le contesta su cuñada, añadiendo que no tiene derecho a saber cómo está ni a preguntarle nada.