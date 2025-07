Paula Vázquez y Gorka Rodríguez: una conexión inesperada más allá de la televisión

Algún mensaje se habían cruzado, tal vez un saludo detrás de cámaras o una conversación fugaz de producción. Pero ni Paula Vázquez (Ferrol, 1974) ni Gorka Rodríguez (Vitoria-Gasteiz, 1982) se conocían personalmente antes de sentarse frente a frente en los micrófonos de Plan B, con Alejandro Baca.

Eso sí, ella sabía "cosas de él" y él, de ella. Y más de las que cabría esperar. Por ejemplo, cada palabra, gesto y anécdota del casting que la gallega realizó para la novena temporada (1993-1994) del mítico Un, dos, tres... responda otra vez.

"Universidad. Año 2003-2004", contextualiza el presentador vasco. "Las entrevistas que salían en televisión las guardaba en mi mp3. ¿Y qué descargué? Una a Paula Vázquez", dice. La grabó en el reproductor de sonido sí, pero también la almacenó en su cabeza.

¿Cómo dejar pasar la oportunidad de aprender de quien, a su juicio, es la definición de "comunicación pura" y la responsable de "haber hecho la tele con la que he soñado"?

"Me sé perfectamente tu prueba del Un, dos, tres", le revela. Desde los brazos que había que estirar para bailar, hasta el momento en que, en plena entrevista con Chicho Ibáñez Serrador, ella se lio y empezó a presentar un espectáculo que solo existía en su cabeza. "También sé lo del diente que te rompiste en un programa de Telecinco y que te pegaste con Loctite. Sé mucho de ti", añade.

Aunque no es el único con exclusivas que anunciar. O recordatorios de exclusivas, en este caso. Paula también esconde sorpresas. "En el programa El Cazador Stars, trabajaste con mi hermano, un operador de cámara que lleva, como yo, 30 años en el mundo de la tele", le menciona Paula a un Gorka que cae al instante en la cuenta.

"Cierto, era mi cámara principal. Me llevaba el cue y me seguía", reconoce. Estaban todo el rato juntos, pese a ello, Gorka se enteró el último de su parentesco con Paula Vázquez. Y, además, de rebote.

"Después de 90 programas grabados, viene Mayra Gómez Kemp, se acerca tu hermano y le saluda presentándose como el hermano de Paula. No le hizo falta decir más. La cara que puso Mayra lo dijo todo", relata aún con asombro. "Me quedé flipando. Le dije: '¿Eres el hermano de Paula Vázquez y no me lo has dicho hasta ahora?'", apunta Rodríguez.

Sobre todo, porque, quizá, si ambos —Gorka y Paula— lo hubieran sabido antes, habrían podido compartir rodajes, recuerdos y esa complicidad silenciosa de quienes saben de primera mano lo que cuesta poder vivir de "esta profesión tan gratificante".

"Volvería a quedar con Paula porque apenas me ha dado tiempo a conocerla", apunta el conductor de El Cazador Stars coincidiendo con la opinión de su compañera: "Tendría una segunda, tercera y cuarta cita con él. Me parece un tipo muy interesante y del que podría aprender muchísimo".

Porque sí, hay diferencias entre ellos, por supuesto. La principal, sus medios. Él es más de radio. "Empecé con 22 años y no sé decir toda mi trayectoria. He ido alternando. Lo último han sido tres años en la radio musical, y ahora estoy como colaborador en Podría ser peor en RNE".

Ella, por contra, prefiere la televisión. Se siente más cómoda. "Mi primera vez en radio fue una entrevista. Como no tenía el recurso de sonreír y gesticular, me puse tan nerviosa que se me paralizó la mandíbula y se me secó la boca. No podía hablar. Me intimidó mucho el hecho de que lo único que valía de mí era lo que yo dijese. Creo que, por eso, nunca lo he intentado más", confiesa.

Sin embargo, el cómo es lo de menos. Los dos comparten el porqué. Y eso es lo realmente importante. Es el motivo de su "match". De hecho, casi al unísono y de manera automática, sin pensarlo, aseguran que "elegirían su trabajo mil veces más" porque ni siquiera se les ocurre otra alternativa.

"No tengo ni idea de a lo que me dedicaría si no fuera a esto", admite Paula Vázquez. "Me lo he preguntado muchas veces. Sí que me hubiera gustado vivir la experiencia de ser camarero, por ejemplo, pero dedicarme toda la vida a ello, no. Cuando he tenido amagos de hacer otras cosas, era muy infeliz", agrega Gorka Rodríguez.

Ambos soñaban con ser como Mayra Gómez Kemp. "Tenía una complicidad en la que se divertía con los invitados, pero al mismo tiempo sabías que poseía información. Y esa sonrisa, esa medio ingenuidad suya, para mí ha sido siempre una inspiración", señala Paula Vázquez con el apoyo inmediato de Gorka Rodríguez.

Porque, además de "tener fe en uno mismo, trabajar para mejorar" y entender que los rechazos en castings son parte del camino, la gallega y el vasco coinciden también en filosofía de vida. Uno de los consejos más efectivos que ellos aplicaron en su momento y que ahora recomiendan sin dudar es el de "consumir televisión, escuchar a compañeros y compañeras y aprovechar al máximo todas las oportunidades".