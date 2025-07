Lo nunca visto en 'La Promesa': Petra defiende a sus compañeros ante Ballesteros

La llegada de Cristóbal Ballesteros a La Promesa ha caído como un jarro de agua fría entre todo el servicio. La nueva forma de trabajar del mayordomo está sacando de quicio desde las doncellas hasta las cocineras ¡incluso a doña Petra! El ama de llaves es una de las afectadas por las nuevas decisiones que se están tomando, y no ha dudado en enfrentarse a su nuevo jefe para defender tanto su labor como la de sus compañeros, especialmente los cocineros. ¿Quieres saber cómo ha sido el momento? ¡Te lo contamos!

El recién llegado, después de dejar claro que los responsables de la decisión son los marqueses, les sugiere al resto que la acepten, y que sean tan compresivos como él como lo es él con ellos. "Lo que les estoy pidiendo es que hagan un esfuerzo por no contradecir cada una de mis órdenes, y se limiten a cumplirlas de la mejor manera posible. Les aseguro que las dicto por el bien de todos, y no porque pretenda fastidiar a nadie. También quiero que entiendan que los cambios que propongo son con la misma intención", les dice a todos, añadiendo que hasta que no se vayan a servir a otra casa tendrán que seguir sus reglas. Eso sí, a pesar de esto, también les ha abierto la puerta de su despacho por si tuvieran alguna objeción en su manera de organizar el servicio y se lo quiere hacer saber.

Petra defiende a sus compañeros

Y como la puerta del despacho estaba abierta, hasta allí ha ido nada más y nada menos que doña Petra, donde se ha enfrentado al mayordomo por su bien, pero especialmente para defender al resto de sus compañeros, lo nunca visto en La Promesa. "Tras la charla, he decidido recoger el guante y pedir audiencia con usted", le dice al llegar a la renovada habitación.

El señor Ballesteros no esperaba que nadie fuera a ir tan pronto, pero aún así la anima a explicarle los motivos que le han llevado hasta allí: "No se trata de una queja exactamente, y tampoco he venido aquí a hablar solo de mí, en mi nombre, si no también en nombre del resto de mis compañeros", comienza diciéndole, para añadir que no ha ido a poner en duda la eficacia de las medidas que está adoptando don Cristóbal.

El mayordomo le pide que se deje de rodeos, y así lo hace la señora Arcos: "Como usted bien sabe, La Promesa lleva años y años funcionando bajo las directrices del señor Baeza, ajustando pequeñas cosas, pero sin necesidad de hacer grandes cambios". Esto deja a Ballesteros sin saber qué es lo que quiere decir Petra, que finalmente decide ir al grano.

"Yo no quiero tener que pedirle permiso por cada decisión importante que deba tomar, me parece una pérdida de tiempo consultarle cualquier menudencia como si fuera una criada. Soy el ama de llaves, y como tal me encargo de la intendencia, de las doncellas, servicio de lavandería, orden, etc. Lo que quiero hacerle ver señor Ballesteros es que soy capaz de encargarme de todas esas funciones con absoluta autonomía sin necesidad de molestarle a usted", le hace saber, haciendo hincapié en que los señores confiaron en ella.

Para el señor Ballesteros, la confianza ahora está sobre él, lo que provoca que Petra se enfade más todavía y aproveche para defender también a sus compañeros: "Me parece una pérdida de tiempo. Como el hecho de que se le tenga que presentar un plato de prueba antes de cada comida, como si los cocineros tuvieran que pasar un examen. No es operativo, con la cantidad de platos que salen a diario terminarían la cena a medianoche". En cambio, de poco le ha servido el reproche a la señora Arcos y la defensa tanto de Candela, Simona como de Lope, pues don Cristóbal prefiere que se hagan las cosas a su manera.

