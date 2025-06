La impactante historia de Ahmed Younoussi: "Tenía 8 años cuando entré a España encima de un camión"

Ahmed Younoussi es un actor y activista marroquí-español conocido por sus papeles en series de televisión como El Príncipe y La Unidad. Pero detrás de su éxito profesional, Ahmed tiene una historia de superación que empezó a los ocho años cuando emigró solo desde Marruecos a España oculto encima de un camión. En el programa Las Abogadas & Compañía junto a Paca Sauquillo, Cristina Almeida, Manuela Carmena, Rosa María Calaf e Inés Hernand, Ahmed comparte su experiencia como niño migrante, el duro camino hacia la integración y sus reflexiones sobre la realidad que viven miles de jóvenes migrantes en España.

Durante la conversación en Las Abogadas & Compañía, Ahmed también aborda el racismo, pero sobre todo el clasismo que ha vivido, especialmente en instituciones y por parte de "personas que están formadas", algo que le duele particularmente. Cree que la mayor barrera social es el clasismo, y que España es un país donde, si tienes un estatus social visible, puedes ser aceptado. "Cuando he llegado a España, también he visto racismo y clasismo contra los españoles mismos. Al final, se encargan de que la gente de a pie nos machaquemos entre nosotros y nos veamos de forma distinta".

Sin embargo, su experiencia no está exenta de momentos duros. Ahmed recuerda que en su infancia pensaba que cruzar el estrecho era sinónimo de riqueza, una fantasía infantil que se rompió al encontrarse con la realidad: "Llegas y te das cuenta de que hay que trabajar , que hay que esforzarse y adaptarse".

Necesidad de cambiar el discurso social

El actor y activista no solo habla de su propia historia, también lanza un mensaje urgente sobre la migración, la integración y la desinformación. “La frase ‘cobran más que tu abuela’ me parece vergonzosa. Son 4.700 euros lo que recibe un chaval, pero no lo recibe el chaval directamente, sino el centro de menores, que debe encargarse de su vida. Como mucho, pueden darle 5 euros de paga los viernes”, explica.

El programa pone especial énfasis en la necesidad de cambiar la mentalidad colectiva, dejando atrás el miedo y los prejuicios para entender la emigración como una oportunidad, no como una amenaza. Al hablar de integración, el actor destaca que “para integrarte tienes que esforzarte: llegar a otro lugar, conocer la cultura y aprender el idioma para poder comunicarte. Para mí, integrarse significa ser uno más en la sociedad: contribuir, ayudar y dar ejemplo”. Pero también subraya que “para que la integración funcione, es fundamental contar con compañeros españoles que apoyen, porque si no, se genera una brecha entre españoles y marroquíes”.

Aunque Ahmed denuncia las dificultades del sistema burocrático, también reconoce la parte luminosa de la sociedad española. “La parte burocrática es muy complicada, pero también hay una parte solidaria, y eso hay que decirlo. Son menos los que odian a los inmigrantes. A lo largo de mi vida, de los 25 años que llevo aquí, la mayoría me han ayudado de corazón”.

Actualmente, Ahmed está de gira con 14.4, una obra de teatro que parte de su propia historia, pero también representa la de tantos niños y niñas sin nombre que cruzan fronteras en busca de un futuro mejor. 14.4, la distancia más corta entre África y Europa, es un homenaje a los educadores que lo apoyaron y a las personas anónimas que salvan vidas. “A mí me salvaron tres mujeres en Barbate, por la noche”.