La prohibición de Leocadia a toda 'La Promesa' que demuestra una vez más su maldad

Vera ha descubierto a la señorita Ángela acampando en los jardines de La Promesa, y hasta allí acude doña Leocadia tras darle el aviso de que su hija no se había marchado. Claro que, la nueva señora del palacio no ha hecho nada por salvaguardar la vida y salud de la joven. Es más, ha hecho una prohibición al servicio sobre ello. ¿Queréis saber de qué se trata? ¡Te contamos todos los detalles!

Leocadia descubre a Ángela en los jardines

"Niña ingrata, terca y manipuladora, pero qué he hecho yo mal contigo". Con estas palabras ha llegado doña Leocadia al lugar donde Ángela se encuentra acampada: "¿Qué haces aquí y no en un tren camino a Suiza?", le pregunta a su hija cuando la tiene delante. La joven simplemente cumple con su palabra de no marcharse de La Promesa, claro que eso está por ver pues Leocadia no la dejará poner un pie en palacio.

"No tengo ninguna prisa en que cambie de opinión. Ya he pasado una noche al raso, aguantaré alguna más", responde con total seguridad Ángela ante la prohibición de su madre. Al descubrir que su hija ha dormido en la calle, Leocadia entra en cólera y empieza a recoger las maletas. Todo parecía que iba a permitir que volviera a La Promesa, pero eso está lejos de suceder.

Leocadia reprocha a su hija que permanezca de esa manera en la calle: "Una reputación cuesta toda una vida en labrarla, y solo cinco minutos bastan para tirarla por tierra". En cambio, Ángela prefiere ser libre en La Promesa que esclava de una reputación. La joven continúa negándose a coger un tren camino a Suiza: "No, madre, y puede repetirlo las veces que quiera, pero no va a obligarme porque yo soy una mujer libre".

03.55 min La Promesa - Leocadia descubre a Ángela en los jardines

Leocadia le hace ver que su libertad le ha llevado a vivir en los jardines de La Promesa, pero Ángela no está dispuesta a cambiar de opinión. Claro que a lo mejor hay otros factores que sí lo pueden provocar, añade su madre: "Yo no, pero el frío y el hambre sí te van a hacer cambiar de parecer. Es muy fácil cuando se vive de prestado".

Ángela vuelve hacer a su madre que no ha estado en los momentos clave: "Llevo toda mi vida sacándome las castañas del fuego solita, o tengo que recordarle que usted nunca ha estado cuando de verdad he necesitado su apoyo". Unas palabras que provocan que la joven reciba una bofetada por parte de Leocadia, pero ella sigue en sus trece y está dispuesta a no marcharse: "Le prometo que no voy a irme de aquí hasta que no me diga quién es mi padre".