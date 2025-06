Metrópolis recupera el legado del laboratorio transdisciplinar MediaLab Madrid

‘Metrópolis’ dedica su emisión a MediaLab Madrid, un original laboratorio ideado por Karin Ohlenschläger y Luis Rico que, entre 2002 y 2006, convirtió Madrid en un hervidero de experimentación transdisciplinar, pensamiento crítico y creación colectiva.

La exposición ‘CONECTOMA: red de redes en el Archivo de MediaLab Madrid’, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense, comisariada por Raquel Caerols, recupera el impulso visionario de este emblemático espacio que, fusionando arte, ciencia, tecnología y sociedad, abrió caminos a las prácticas colaborativas, el software libre, la investigación artística y la experimentación ciudadana en red.

Este singular espacio impulsó una comunidad transdisciplinar de artistas, científicos y agentes sociales -a nivel nacional e internacional-, que trabajaron en red para explorar nuevas formas de conocimiento y creación.

Revisar hoy el archivo de Medialab implica no sólo una mirada retrospectiva, sino también una relectura activa del fondo documental como archivo vivo, creando un espacio único de resonancias, conexiones y nuevos aprendizajes.

MediaLab Madrid cerró su etapa en el Centro Cultural Conde Duque en 2006, pero su influencia sigue vigente. Hoy, su archivo se activa como una herramienta crítica y pedagógica para repensar las formas de creación colectiva y producción de conocimiento en red. Un laboratorio que no fue solo un lugar, sino una forma de hacer y pensar el mundo.

Una mirada al presente

La exposición CONECTOMA no solo ofrece una mirada retrospectiva, sino que también activa nuevas conexiones con el presente. Entre las obras de reciente creación destaca ‘Surveillance Cameras. They Are Alive!’ (2025), del artista Ricardo Iglesias, una instalación crítica sobre los dispositivos de vigilancia inteligente y su integración en la vida cotidiana. También se presenta ‘Neokinot Experimental TV’ (2003–2025), de Daniel Miracle, un proyecto en evolución constante que mezcla archivo, vídeo expandido y reflexión sobre los medios comunitarios.

Neokinot Experimental TV (2003–2025), de Daniel Miracle

‘El inventor de historias’ (2004), de Santiago Ortiz, ha sido recuperado como ejemplo pionero de narración algorítmica en diálogo con la biología. Mientras que la pieza ‘Funcionando imágenes’, de José Enrique Mateo y Regina Rivas, aporta una mirada poética sobre el flujo audiovisual y la interfaz como lenguaje.

Funcionando imágenes, de José Enrique Mateo y Regina Rivas (2025)

La muestra incluye además proyectos colaborativos realizados dentro del programa Simbiontes, coordinado por Alfredo Miralles con estudiantes del IES Gerardo Diego, que explora formas híbridas de creación entre humanos y máquinas. También se exhiben trabajos desarrollados por alumnos de la Universidad Complutense bajo la dirección de Aissa María Santiso, que han reinterpretado y actualizado el archivo de MediaLab Madrid utilizando tecnologías digitales contemporáneas. Estas aportaciones subrayan el carácter vivo del archivo y su capacidad para inspirar nuevas generaciones de creadores e investigadores.