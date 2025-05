La Moncloa obre una consulta pública sobre l'OPA al Sabadell

Era un dels temes de què tothom parlava i el president del Govern no ha decebut. Pedro Sánchez ha aprofitat la seva intervenció inaugural a les Jornades del Cercle d'Economia per anunciar que el seu executiu obrirà aquest dimarts "una consulta pública prèvia" a la decisió que ha d'adoptar la Moncloa sobre l'Oferta Pública d'Adquisició (OPA) del BBVA sobre Banc Sabadell.

Ho ha dit a la conferència inaugural de la 40a reunió del Cercle d'Economia, que se celebra al Palau de Congressos de Catalunya. En un diàleg amb el president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, i ha afegit que la voluntat és "recollir l'opinió d'organitzacions, ciutadans i associacions". "La nostra intenció es que les empreses guanyin volum i competitivitat, però sempre que beneficiïn l'interès comú i dels ciutadans", ha afegit.

En aquest sentit, Sánchez ha recordat que el Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa té 15 dies per elevar la decisió al Consell de Ministres, que haurà de valorar l'operació "tenint en compte el criteri de l'interès general".

En una entrevista al Cafè d'idees amb Vicenç Sanclemente i Gemma Nierga , també ha abordat la resta d'eixos temàtics de la Reunió Cercle d'Economia : " Europa està davant d'un moment existencial on ha de decidir. L'administració Trump ha accelerat tot aquest procés i ens ha posat davant el mirall. D'altra banda, també lamenta l'enfrontament "radical" entre PSOE i PP dificulti reformes a Espanya: "S'està buidant el centre polític a base de polarització".

Poc abans de començar les jornades, el matei x Jaume Guardiola ha reconegut obertament la seva oposició frontal a l'OPA del BBVA al Banc Sabadell a la qual la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha donat llum verda. "Em costa molt entendre la resolució de Competència. El Govern pot aturar l'operació de fusió", ha dit el president del Cercle d'Economia , destacant que no s'han valorat prou els riscos per a les pimes i les dificultats a l'accés al crèdit.

Satisfacció a Catalunya

L'anunci de Pedro Sánchez ha tingut bona acollida des de Catalunya. La consellera d'Economia de la Generalitat, Alícia Romero, considera "una bona notícia" que es vulgui "escoltar" als agents socials i econòmics. "És un bon camí el que ha obert Sánchez", ha indicat Romero alhora que s'haurà de continuar estant "amatents" al que passi els pròxims 15 dies.

Encara més positiu s'ha mostrat el president de Foment del Treball, Josep Sánchez-Llibre, que s'ha mostrat convençut la consulta permetrà aturar l'OPA. "Li direm que si prospera l'OPA hi haurà fins a 70.000 milions menys en crèdit a les empreses", i que també exposarà "motius estratègics i territorials" per rebutjar l'operació.

Per la seva banda, el president de Pimec, Antoni Cañete, també s'ha mostrat satisfet amb la consulta. Cañete ha criticat durament l'informe tècnic de la CNMC advertint que "compara l'OPA al Sabadell amb la fusió de Bankia i La Caixa i la situació és molt diferent". Segons el president de Pimec hi ha informes que deixen en evidència que si prospera l'operació "les pimes no accediran al finançament, o bé serà més card i en pitjors condicions de competitivitat".

El president de BBVA, Carlos Torres, ha assegurat que la unió amb Banc Sabadell és un projecte "no sols de creixement, sinó que condueix a beneficis per a tots" a Espanya, a Catalunya i a Europa, i ha mostrat, textualment, màxim respecte a la decisió de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC)