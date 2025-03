Rebeca reinventa "Fiesta pagana" de Mägo de Oz y promete convertirse en el hit de este verano, ¡escuchála!

La icónica cantante Rebeca, conocida por su himno generacional "Duro de pelar", ha dejado el listón por todo lo alto tras visitar por primera vez el plató de Al cielo con ella. La artista, que lleva décadas marcando la escena musical española, no solo fue la gran protagonista del programa presentado por Henar Álvarez, sino que también dejó huella con una explosiva versión de "Fiesta pagana", el mítico tema de Mägo de Oz.

La versión que no sabíamos que necesitábamos

Rebeca, que siempre ha sabido reinventarse, llegó dispuesta a demostrar una vez más por qué sigue siendo una de las figuras más queridas del pop español. Su reinterpretación de "Fiesta pagana" fusiona el mítico espíritu rebelde del original con su característico toque dance, creando una versión absolutamente pegadiza que promete convertirse en uno de los grandes éxitos del verano.

Y como no podía ser de otra manera, Henar Álvarez no pudo ocultar su emoción coreando la canción y dejándose llevar por la energía de la artista. "Lo que no sabíamos que necesitábamos” podría ser el resumen de una actuación que llevó a la propia presentadora a bailar encima de su mesa.

Rebeca, durante su paso por el plató de 'Al cielo con ella'

Con esta versión, Rebeca demuestra que sigue siendo una artista con una capacidad única para convertir cualquier canción en un himno. Ahora solo queda esperar si esta versión de "Fiesta pagana" llegará a plataformas digitales y si, como todo apunta, se convertirá en la banda sonora imprescindible de las noches estivales de este año.