Judit Mascó, sobre las fiestas de los 90 y Alberto de Mónaco: "El pájaro este era muy pesadito"

La icónica modelo española Judit Mascó visitó por primera vez el plató de Al cielo con ella. Durante su entrevista con Henar Álvarez, la ex top model sorprendió al llevar consigo la agenda que utilizó diariamente en el año 1992. Abriéndola ante la presentadora y mostrando su contenido a los espectadores, la invitada mostró algunos de los momentos más significativos de aquella época. Y uno de ellos fue una exclusiva fiesta en la que coincidió con el príncipe Alberto de Mónaco.

Las fiestas de los años 90

"El relleno de esta agenda de papeles es brutal. Te he traído el año 1992, todo marcadito con las cosas más importantes", comentaba Mascó. Entre sus anotaciones figuraban eventos de gran relevancia, como el "ensayo general de la ceremonia inaugural" de los Juegos Olímpicos de Barcelona o la "fiesta en el Puerto de Barcelona", donde se congregaron destacados deportistas de élite estadounidenses.

"Atracó un barco de lujo y ahí todos los deportistas de élite americanos estaban allí. Yo era la embajadora local y allí estaba hasta Alberto de Mónaco. ¡Todas las realezas! Del pájaro este que acabo de citar... alguna anécdota tengo, era muy pesadito", confesó con humor la modelo. Sin decir nada más y dejando volar la imaginación de los espectadores, Henar le dio la oportunidad de meterlo en el congelador, pero... su respuesta fue clara: "No creo que haga falta porque la vida no le está yendo muy bien".

Judit Mascó, durante su paso por 'Al cielo con ella'

Mascó también recordó un detalle curioso del 25 de julio de 1992, el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos: "No recordaba que me apunté la coreografía y los movimientos que debía realizar en el escenario del Estadio Olímpico para no equivocarme".

Otra fecha que resaltó en su agenda fue el 7 de agosto, cuando se celebró una fiesta organizada por Arnold Schwarzenegger: "Era una fiesta matutina y aquí la tengo apuntada. Luego nos fuimos a ver la final de atletismo, todo fue muy americano", relató. Sin embargo, también dejó entrever que hubo eventos que no quedaron registrados en su agenda. "Lo que pasaba por las noches no te lo cuento porque son cosas que no se apuntaban en la agenda", añadió divertida.