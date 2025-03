Napa representará a Portugal en Eurovisión 2025 con "Deslocado"

NAPA representará a Portugal en Eurovisión 2025. La banda de Madeira se ha alzado con la victoria en el Festival da Canção 2025, imponiéndose a los favoritos Fernando Daniel y Josh. El grupo, formado por João Guilherme Gomes (voz y guitarra), Francisco Sousa (guitarra), João Rodrigues (batería), Diogo Góis (bajo) y João Lourenço Gomes (piano), sorprendió con su tema "Deslocado" (Desplazado), una canción que habla del desarraigo y la búsqueda de pertenencia.

El tema narra la historia personal del vocalista del grupo, reflejando la nostalgia de quienes dejan su hogar en el archipiélago para empezar una nueva vida en el continente. Con esta canción, NAPA competirá en la primera semifinal de Eurovisión 2025 en Basilea, buscando un puesto en la final por quinto año consecutivo, su mejor racha desde que existen las semifinales.

NAPA toma el relevo de Iolanda, quien representó a Portugal en Malmö 2024 con "Grito". Al igual que Mimicat, Maro y The Black Mamba, la artista lusa logró llevar a su país a la Gran Final de Eurovisión. Allí, su balada le valió un nuevo Top 10 para Portugal, sumando 152 puntos. ¿Seguirá NAPA sus pasos y conseguirá un resultado similar al de su paisana?

Portugal celebra el Festival da Cançao 2025 Por primera vez, el equipo de Eurovisión de RTVE.es viajó a Portugal para seguir en directo la gran final del Festival da Canção. Un total de 12 artistas compitieron por el billete a Eurovisión en una de las finales más reñidas de la historia del certamen.Como es tradición, el ganador se decidió con un sistema mixto: 50% jurado regional y 50% televoto. El jurado estuvo compuesto por representantes de las siete regiones de Portugal: Norte, Centro, Lisboa, Valle del Tajo, Algarve, Alentejo, Azores y Madeira. La gran favorita del jurado fue Diana Vilarinho, que con "Cotovia" sumó 57 puntos. En cambio, el televoto se inclinó por Henka, aunque su propuesta fue la penúltima opción de los expertos y terminó en cuarta posición en la clasificación final. Fernando Daniel, considerado el gran favorito para la victoria, tuvo que conformarse con el tercer puesto, mientras que JOSH, otro de los nombres fuertes de la noche, finalizó quinto. Los resultados reflejaron una gran diferencia entre jurado y público: Henka, la favorita del televoto, fue penúltima para los expertos, mientras que Margarida Campelo y Jessica Pina, bien valoradas por el jurado, quedaron entre las últimas para la audiencia. Además, el reparto de votos del jurado estuvo muy repartido, con hasta seis concursantes diferentes recibiendo algún 12. Resultados del Festival da Cançao 2025 RTP Finalmente, fueron los espectadores quienes decidieron. NAPA quedó en segunda posición en el televoto con un 21,14%, superando a Fernando Daniel (15%), JOSH (8%) y Diana Vilarinho (5%), la gran favorita del jurado. A pesar de no partir como una de las opciones más fuertes para ganar, su canción "Deslocado" ya era la más escuchada en Portugal gracias a su éxito en TikTok, donde jóvenes portugueses que emigraban usaban el tema para compartir sus experiencias.

Sobre NAPA, el representante portugués en Basilea 2025 NAPA, antes conocida como Men On The Couch, mantiene intacta su pasión por la música. Formada por Francisco Sousa, João Guilherme Gomes, João Rodrigues, Diogo Góis y João Lourenço Gomes, la banda nació en un sótano de Madeira, donde cinco amigos forjaron su identidad musical. Inspirados por Arctic Monkeys, Red Hot Chili Peppers, The Beatles, Caetano Veloso y Tom Jobim, comenzaron cantando en inglés hasta que decidieron adoptar el portugués como lengua artística. Su evolución los llevó a lanzar Senso Comum en 2019, un álbum con melodías pegadizas y un estilo melancólico que conquistó a Portugal. En 2023, con Logo Se Vê, exploraron estructuras más complejas sin perder su esencia. 2024 marcó un punto de inflexión con su primera gira nacional, agotando entradas en clubes, teatros y festivales. Ahora, trabajan en nuevos temas bajo la producción de GOIAS, conocidos por su éxito con Afro Fado de Slow J. La entrevista a NAPA en el programa 'A Nossa Tarde' de la RTP Dos días después de su triunfo, NAPA visitó el programa A Nossa Tarde, presentado por Tânia Ribas. La banda abrió el programa con una emotiva versión acústica de "Deslocado" y luego habló sobre lo que significa representar a Portugal en Eurovisión: "Será un enorme honor representar a nuestro país. Gracias de corazón a todos los que nos apoyaron". Aprovecharon su paso por televisión para dar visibilidad a Madeira y al talento musical del archipiélago. Además, compartieron con la audiencia portuguesa el significado de algunas de las palabras más comunes del dialecto madeirense.

Portugal en Eurovisión Portugal se unió a la familia eurovisiva en 1964 y mantuvo el récord de más apariciones en el festival sin una victoria hasta 2017, cuando Salvador Sobral levantó el trofeo en Kiev gracias a su "Amar Pelos Dois". Ese fue el año de los lusos, ya que el intérprete portugués se llevó también el Premio Marcel Bezençon al Mejor artista otorgado por los comentaristas de las distintas emisoras; y su hermana Luisa Sobral ganó el mismo galardón en la categoría de Mejor composición (que deciden los compositores de cada edición). Portugal en el Festival de la Canción de Eurovisión Redacción Eurovisión Desde entonces Portugal consigue su pase a la final, quedando en buenos puestos y luchando por alzarse de nuevo con el primer puesto. En 2021, el grupo The Black Mamba consiguió quedar 12.ª con su "Love is on my side", puesto que remontó Maro en 2022 con "Saudade, saudade", y que Mimicat con su "Ai Coração" no consiguió superar en Liverpool, ya que obtuvo el 23.º puesto. Sin embargo, el año pasado la región lusa volvió a situarse dentro del Top 10 en una final eurovisiva. La artista Iolanda y su balada "Grito" obtuvieron en la final un total de 152 puntos, siendo 139 de ellos del jurado de profesionales y tan solo 13 puntos del televoto. Cabe destacar que Portugal obtuvo la máxima puntuación por parte del jurado eurovisivo de 3 países: Francia, Croacia y Reino Unido. 02.05 min Portugal - Eurovisión 2024: Iolanda con "Grito"