‘Generación 2025’: arte joven y reflexivo en ‘Metrópolis’

La convocatoria ‘Generaciones’, promovida por la Fundación Montemadrid, inaugura una edición más, coincidiendo con la celebración de su vigésimo quinto aniversario. La convocatoria es una consolidada iniciativa de referencia nacional dedicada al arte emergente que, desde el año 2000, muestra anualmente una selección de proyectos artísticos en los que trabajan los jóvenes artistas residentes en nuestro país.

La exposición ‘Generación 2025’, coordinada por Andrea Muniáin, despliega en La Casa Encendida la obra de los ocho ganadores de la última edición, seleccionados por el jurado entre más de 300 proyectos presentados.

En una época marcada por la incertidumbre, los incesantes avances tecnológicos y los cambios sociales, las nuevas generaciones de artistas nos recuerdan la importancia de la conexión humana, del patrimonio cultural y de la vivencia de experiencias sensoriales.

El imaginario de Elián Stolarsky (Montevideo, Uruguay, 1990) gira en torno a la relación entre memoria, migración e historia. En la instalación textil ‘ Aphantasia’ presenta atrayentes textiles cosidos a mano con emotivas intervenciones gráficas. La aphantasia es una condición que afecta a quienes no pueden visualizar imágenes mentalmente. Elián no consigue visualizar el pasado y su obra es el intento de recuperarla.

Javier Velázquez Cabrero (Madrid, 1990) es artista visual y bailarín. En la videoinstalación ‘ Amaraña’ fabrica una ficción especulativa audiovisual en la que la leyenda de la Fonte do Ribeirão de São Luis (Maranhão, Brasil), y la forma enmarañada de las raíces del mangle se fusionan en los gestos y acciones del cuerpo de un bailarín que se entiende como una extensión del paisaje mismo.

La práctica de Tana Garrido Ruiz (Tarragona, 1989) explora el espacio doméstico, la memoria popular y el análisis de lo cotidiano, usando el relato familiar y el material de archivo. En ‘ Agitar lo que se percibía inmóvil’ se combina una provocación futurista inspirada en la novela ‘ Crisis in Zefra’ con el retrato íntimo de una vida familiar influenciada por los movimientos ambientalistas de los años setenta.

Sobre ‘traducción’ y emociones robóticas

El trabajo de Mar Reykjavik (Valencia, 1995) combina la imagen audiovisual y la performatividad para explorar cuestiones como la traducción y ’el ensayo como espacio de posibilidad’. En su proyecto: ‘To the wind’ trabaja sobre el poder de la traducción. En concreto, analiza los efectos de la traducción de la canción Al Vent, escrita por Raimon en 1964 y censurada por la represión franquista. Es por medio de la traducción que lo violentado encuentra una grieta por la que existir.

Proceso de grabación de ‘To the wind’ (Mar Reykjavik, 2025)

En un mundo en el que la tecnología forma parte de nuestra cotidianidad, Isabel Merchante (Madrid, 1999), en ‘One day I saw the sunset ten thousand times’, muestra una instalación en la que el protagonista es un robot industrial Kassow KR1410 y un programa generativo de MAX ‘Sunset Filtration’.Este brazo robótico se convierte en un observador de atardeceres virtuales. El robot proyecta en tiempo real imágenes de atardeceres generadas artificialmente, en una coreografía cíclica que simula el trazo que un rayo de luz deja a lo largo de un día al atravesar una ventana.