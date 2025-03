Alba Vergés creu que queden millores per fer a les residències després de la Covid-19

La consellera de Salut durant la pandèmia, Alba Vergés, considera que queden millores pendents a les residències cinc anys després de l'inici de l'emergència sanitària a Catalunya. La titular de Salut entre el maig del 2018 i el maig del 2021 creu que "estan millor preparades, però encara ho poden estar més" com integrar-les amb el sistema sanitari. "No han d'estar aïllades de la societat, al contrari, tots ens farem grans", argumenta.

En una entrevista al Cafè d'Idees, Vergés advoca per atorgar "el prestigi que toca" als professionals geriàtrics. "Com és que una treballadora de les residències té un sou tan baix?", es pregunta.

L'exconsellera assenyala que "és absurd rebaixar les xifres de les residències" com ha intentat la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, després de l'emissió a RTVE del documental '7291', títol que engloba a les víctimes mortals per coronavirus que va facilitar la conselleria de salut madrilenya a través del portal de transparència.

"A Catalunya les vam recollir d'una altra manera i se'ns va disparar la xifra, però s'assumeix", afirma. Per a Vergés, el debat s'ha de situar en reconèixer que les residències "són un exemple d'allò que és essencial".

Davant el gran nombre de morts que hi va haver a les residències catalanes i un informe d'Amnistia Internacional sobre la vulneració de drets humans durant la pandèmia, l'exconsellera de Salut nega negligències.

També rebutja l'existència d'un protocol per evitar les derivacions de residències als hospitals tal com va succeir a la Comunitat de Madrid. "Eren decisions clíniques, no eren decisions de gestió", assegura Vergés que eren els centres sanitaris els que decidien en cada cas si es traslladava un pacient amb covid.

També titlla de "concurs" com el govern espanyol va gestionar que les comunitats avancessin de fase durant el desconfinament.