¿Qué le ha pasado a Jana en 'La Promesa'? ¿Por qué su vida está en peligro?

Dicen que si juegas con fuego puedes quemarte y todos sabemos que la información que manejaban Curro y Jana era muy peligrosa. Por eso se habían mantenido callados durante todo este tiempo, pero no han podido aguantar más: ambos han sacado a la luz sus verdaderos orígenes. Estos últimos acontecimientos han tenido graves consecuencias tanto para ellos como para el futuro del palacio: ¡Manuel ha encontrado a Jana tirada en el suelo junto a un gran charco de sangre! ¿Quién ha intentado acabar con la vida de la recién casada? ¿Sobrevivirá?

Tras mucho tiempo en silencio, ha decidido enfrentarse de una vez por todas a la marquesa y descubrir todas sus cartas: “Me llamo Mariana y Dolores era mi madre” . Cruz no puede creer que Jana tenga tanta información y que la historia del pasado de Dolores haya salido a la luz. ¿Cómo ha reaccionado? Acusando a la que, en su momento, fue su amiga: “Leocadia lo planificó todo” . Ahora ya no sabemos en quién confiar y en quién no…

Jana estaba dispuesta a llegar hasta el final tanto con la historia de Dolores como con el asesinato de Tomás. Por ello, advirtió tanto a Cruz como a Leocadia de sus intenciones: revelar a la Guardia Civil todos sus descubrimiento s. Como ya sabemos, tener demasiada información en La promesa puede ser peligroso y las consecuencias no han tardado en llegar…

La prueba definitiva para encontrar al culpable

El disparo ha conmocionado a todo el palacio. Todas las personas cercanas a Jana se han derrumbado al conocer la noticia. Saben que la recién casada manejaba información muy importante, pero no esperaban que esto fuera a ocurrir – o, por lo menos, cruzaban los dedos para que no pasara -. El doctor Gamarra hará todo lo posible para que Jana sobreviva. ¡Y esperamos que lo consiga!

Por su parte, el sargento Burdina ya ha comenzado los interrogatorios. Tal y como ha confesado a Manuel, esta investigación no va a ser fácil dado que los hechos ocurrieron por la noche y todos en palacio mantienen la misma coartada: dormían. Sin embargo, no contaba con una prueba que puede ser definitiva: el heredero del marquesado ha encontrado un botón en las manos de Jana. Asegura que ha buscado entre toda su ropa y no es suyo. Por lo tanto, tiene que ser de la persona que ha intentado acabar con su vida. ¿De quién se tratará? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para ver cómo avanza la trama.