Mirna Lacambra: "Montserrat Caballé era la més gran del segle XX, estava tocada pels Déus"

Mirna Lacambra té la Medalla al Mèrit Cultural de l'Ajuntament de Sabadell, la Creu de Sant Jordi i la Medalla d'Or del Cercle del Liceu. Va estudiar música al Conservatori del Liceu i és considerada una de les millors sopranos del país. Va fundar l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell i l'Orquestra Simfònica del Vallès. Durant més de 42 anys ha estat directora artística de la temporada Òpera a Catalunya. Lacambra va mantenir una llarga i profunda relació d'amistat amb Montserrat Caballé, per molts la més gran del segle XX. Ho explica a 'Noms Propis'.

La soprano explica que va conèixer a Caballé a l' escola de cant . Tenien una professora hongaresa, Eugenia Kemeny , que els feia unes classes llarguíssimes perquè eren poques alumnes. Kemeny sempre triava a Lacambra i a Caballé, eren les preferides i en aquest vincle estret és on es comença a forjar una gran amistat . Des de llavors, segons diu la soprano, s'han estimat moltíssim.

Hi havia rivalitat?

“No hi havia rivalitat perquè ella era molt gran“

Tot i que la presentadora Anna Cler explica que al món de l'òpera hi ha molta rivalitat i competitivitat, Lacambra assegura que amb Caballé "no hi havia rivalitat perquè ella era molt gran". "Per mi ha sigut la més gran del segle XX, i per molta gent. Estava tocada pels Déus", confessa la soprano. Lacambra comenta que cadascuna ha fet la seva carrera, però ella tenia un talent especial.