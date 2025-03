Mirna Lacambra, la soprano que ha posat Sabadell al mapa de la lírica internacional

Mirna Lacambra té veu de soprano: ha cantat els principals papers de les òperes més importants arreu del món i ara, amb 91 anys, no ha perdut l'empenta. Decidida com sempre, ens parla del molt que ha viscut i dels projectes que s'han fet realitat al programa Únics.

Sabadell, la ciutat on va néixer, li deu ser coneguda per les produccions destacades, la majoria excel·lents, que any rere any i amb professionals de primer ordre, músics de vocació i aficionats amb gran solvència, difonen la lírica entre els seus devots i molts nouvinguts encuriosits.

Sabadell: l'òpera també es viu aquí

Cinquena ciutat de Catalunya en habitants i pionera en la Revolució industrial, Sabadell comparteix la capitalitat del Vallès Occidental amb Terrassa. Mirna Lacambra en va sortir de jove per guanyar reconeixement i prestigi: cantava les àries més difícils, els duets o els papers més o menys destacats a teatres d'Europa, els Estats Units i Amèrica del Sud. I quan tornava a casa es preguntava "per què aquí no?".

Geiger-Torel, directiu de l'òpera de Toronto, al Canadà, i la seva esposa, regalen flors a Mirna Lacambra, que acaba d'interpretar Aida Boris Spremo/Getty

L'empenta vital de Mirna Lacambra i l'entusiasme que va contagia als seus col·laboradors li han permès acostar la música clàssica a diverses generacions i facilitar l'accés a la professió de músic i cantant a molts joves valors. Encara que Barcelona tingui un Gran Teatre del Liceu, per què Sabadell, on ella va néixer, no es pot fer també òpera? Ella va impulsar la creació de l'Orquestra Simfònica del Vallès. La seu, el Teatre de la Faràndula, del 1956, era molt adequat. Quan Lacambra es jubila com a cantant, el 1982, s'hi dedica plenament i crea l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell. Més tard, un concurs de cant ja existent es transforma en el Concurs Mirna Lacambra per a joves valors.

Joves que poden accedir als cursos de l'Escola d'Òpera de Sabadell, que va començar la seva tasca educativa el 1996. Les entitats operístiques de Sabadell participen activament en la producció, la difusió, l'educació i la divulgació de l'òpera. L'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell ha fundat, i liderat durant quatre dècades, la Fundació Òpera a Catalunya, que es defineix com a "instrument necessari per garantir la continuïtat i creixement del cicle Òpera a Catalunya". En la pràctica, fa arribar les produccions d'òpera a teatres de tot Catalunya, un gran què pels amants de la lírica, visquin on visquin.-

Sens dubte, s'ha ben guanyat dos dels guardons que pot lluir, la Medalla de la Ciutat de Sabadell al mèrit cultural i la Creu de Sant Jordi. Enhorabona!