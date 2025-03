La Mari de Chambao presenta el tema 'Fresca', un homenaje a las mujeres y un canto de libertad

Con 50 años recién cumplidos, La Mari de Chambao asegura estar en el mejor momento de su vida. Y no es para menos. Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, el grupo acaba de presentar su último single titulado ‘Fresca’ en el que hace un homenaje a todas las mujeres.

Además, María del Mar Rodríguez, que es nombre real de la cantante, está inmersa en la gira Flamenco Chill Tour 2025 en la que el conjunto ha actualizado alguna de sus canciones. De hecho, el año que viene Chambao celebra su 25 aniversario con un nuevo álbum lleno de colaboraciones con otros artistas.

En ‘Atención Obras’ , La Mari asegura que ‘Fresca’ es una canción creada especialmente para las mujeres. “Nos han criado como que somos rivales y eso no es así”, comenta. En el tema aboga por el compañerismo y el cariño. “Es como un canto de libertad de que no somos perfectas y que somos frescas”, añade.

Flamenco chill

Chambao fue el creador del concepto “flamenco chill”. Según apunta la artista, no es que ese estilo no existiera antes, sino que nadie le había puesto nombre: “Desde dentro no lo vi tan revolucionario porque ya se estaba haciendo este tipo de fusión, o sea, mezclar el flamenco fusión, llevado a canciones, estrofas, estribillos con la electrónica..., se hacía. Lo que pasa es que el artista o el grupo en cuestión no había dicho que era flamenco chill”. Fue el primer productor de Chamabo, Henrik Takkenberg, quien acuñó ese término.